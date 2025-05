"Hai perso un'occasione per tacere". La replica a Lucarelli sulla taverna di Napoli

Ascolta ora 00:00 00:00

Le polemiche sul caso della taverna di Napoli e dei turisti israeliani non si fermano. Dopo le dichiarazioni dell'oste, che ha annunciato querela contro chi l'ha insultata, dopo la denuncia presentata dai carabinieri dai turisti e la difesa di Selvaggia Lucarelli, è arrivata la replica della Lega alla giornalista, che in un post social ha accusato il capogruppo della Lega nel Consiglio regionale della Campania, Severino Nappi, di voler " farle chiudere il locale ". Ed è proprio Nappi che, con una nota, ha voluto replicare a Lucarelli dichiarando che, al contrario di quanto scritto dalla giornalista, la ristoratrice " ha discriminato i turisti israeliani che erano andati a mangiare nel suo locale e se lo ha fatto per motivi ideologici e politici e non per razzismo, cambia poco ".

Questo perché, aggiunge l'esponente della Lega nella sua nota, " nella sostanza, è terribile discriminare le persone per qualunque ragione ". Nella nota, Nappi si rivolge direttamente a Lucarelli quando dice " tu lo hai sentito, lei lo ha detto: 'Se siete sionisti non potete star qui'. Forse non ricordi che cos’è il sionismo; è quel movimento nato nell’Ottocento come legittima aspirazione di un popolo che voleva una terra di fronte a un crescente antisemitismo che poi è continuato, fino a costare, con la tragedia dell’Olocausto, milioni di morti ". Per tale ragione, il leghista sostiene che " fare delle speculazioni su questo tema è drammatico " e Napoli, che è nota nel mondo come città accogliente per tutti, deve fare attenzione all'immagine che dà di sé. " Non lo possiamo consentire, ancora di più perché siamo nella terra dell’accoglienza e ci teniamo ad esser pari con chiunque, farlo poi, per guadagnare qualche like è veramente inaccettabile ", sottolinea Nappi, che rivolgendosi ancora a Lucarelli afferma: " Hai perso un’occasione per tacere e me ne dispiace ".

Nel frattempo, l'assessore al Turismo del Comune, Teresa Armato, ha incontrato ieri la coppia di turisti israeliani, cui è stata regalata una visita agli scavi di Ercolano.

Io mi schiero come sempre: dalla parte della giustizia, della Palestina e degli oppressi

Tutto questo mentre dal M5s e da Avs è partita la gara di solidarietà per la taverna, a cui partecipa anche l'ex sindaco di Napoli, Luigi De Magistris: "". La ristoratrice ha ricevuto in taverna anche l'ex presidente della Camera,i.