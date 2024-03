Hainan Airlines raddoppia sulla Cina: decolla il volo da Malpensa a Chongqing

In volo da Milano per la Cina con un nuovo volo operato dalla compagnia aerea Hainan Airlines con un Boeing 787: è la rotta che dall’aeroporto di Milano Malpensa raggiunge Chongqing, megalopoli situata alla confluenza dei fiumi Azzurro e Jialing, nel sud-ovest del Paese. Il collegamento, che sarà effettuato due volte a settimana ogni martedì e venerdì, è il secondo sullo scalo milanese ad essere introdotto dopo quella Shenzhen-Milano Malpensa, il quarto operativo dall’Italia e dall’Europa per questa nuova destinazione.

Nella programmazione estiva, Il volo di andata parte da Milano Malpensa alle 11.15 e arriva a Chongqing alle 05.00 del giorno successivo con una durata stimata di dieci ore e quarantacinque minuti. Il volo di ritorno parte da Chongqing alle 02.00 del mattino e atterra a Milano Malpensa alle 06.45 del mattino (orari indicati in orario locale).

Fino ad oggi, Hainan Airlines ha ripreso e aperto oltre 40 rotte passeggeri di andata e ritorno internazionali e regionali in partenza da nove città, tra cui Pechino, Shenzhen, Shanghai, Haikou, Chongqing, Xi'an, Changsha, Guangzhou e Taiyuan. In futuro la compagnia aerea ha annunciato che continuerà a sviluppare il proprio network per soddisfare l’aumento di richieste del mercato.

La Cina continua così a rappresentare un mercato intercontinentale sempre più importante per Malpensa, come ha sottolineato Andrea Tucci, vice president Aviation business development di Sea: “Nel 2019 avevamo solamente tre destinazioni per la Cina e celebriamo con grande soddisfazione il nuovo volo introdotto da Hainan, il quinto vettore che collega Milano alla Cina. In questo modo lo scalo raggiunge 34 frequenze settimanali verso il paese del Dragone con 8 destinazioni e 5 vettori, con un incremento complessivo della capacità del 40%”.

“La Cina è trainante per la crescita di Malpensa verso l’Asia, con una percentuale del 25%. Cresciamo in qualità con nuovi vettori, nuove destinazioni come questa appena introdotta - ha aggiunto Tucci -, e soprattutto aggiungiamo nuovi hub di connettività, hub intercontinentali che garantiscono il miglior servizio per le reti capillari che questi network possono offrire. Ed è tutto il sistema Milano che sta crescendo raggiungendo per questa estate 188 destinazioni in continuo aumento, con un importante sviluppo del lungo raggio, come testimonia l'inaugurazione di quest'ultima rotta ma per il 2025 ci aspettiamo altre novità sul lungo raggio".