"Hamas è resistenza, non sono terroristi": cori choc al corteo di Milano

(Articolo in aggiornamento)

Centro blindato a Milano per la doppia manifestazione prevista per oggi. In zona Porta Venezia oltre mille persone stanno partecipando al corteo pro Palestina lanciato dal movimento "Milano antifascista". Oltre ai fumogeni che sono stati accesi durante il corteo, sono stati intonati cori choc. "Hamas è resistenza, non sono terroristi”, ha urlato una manifestante. Presenti numerose bandiere palestinesi e cori come " Palestina libera " o " Israele fascista, Stato terrorista ". Alla manifestazione sventolano anche bandiere come quella di Sinistra Italiana, Unione Popolare e 'No Cpr'. Tra gli striscioni più vistosi, ce n'è uno che raffigura una grossa bandiera della Palestina con la scritta "restiamo umani". In apertura del corteo, invece, " Niente da festeggiare, stop war racism. Cease fire now ".

" Milano non può ospitare i fascisti. Bloccare il criminale in piazza Cairoli ", hanno urlato prima della partenza al megafono le organizzazioni dietro la protesta, riferendosi a Matteo Salvini e alla Lega in presidio. Non sono mancati i soliti insulti contro Indro Montanelli, nel momento del passaggio davanti al parco a lui intitolato.Il vicepremier è stato definito anche "criminale" dagli stessi. Immancabile il cartello con la stella di David nel cestino, simbolo di odio nei confronti di Israele. La maggior parte dei presenti in piazza è araba o di origine. Molte sono donne, le più agguerrite, che urlano slogan contro Israele. "Ci chiedete di condannare Hamas ma voi che ne sapete", dicono al megafono, urlando i soliti slogan contro Israele in italiano e in arabo. "A morte i sionisti", si sente dire nel mezzo della manifestazione. Sventolano le bandiere comuniste, antifasciste, oltre a quelle della Palestina.