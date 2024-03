“Gli ho beccato il polmone fra”. Giovane vivo per miracolo. Fermata baby-gang di Milano

Violenza e spregiudicatezza: è questo che emerge dalla ricostruzione degli investigatori per l'aggressione dello scorso 4 novembre in corso Como a Milano. La vittima, un 21enne, si è salvato per un soffio e ora la polizia ha stretto il cerchio sui suoi aggressori. " Nella schiena ne ho tirate tipo otto (coltellate, ndr), tre qua. Io ho beccato un polmone fra. Io gli ho tirato un calcio, questo si è rialzato, era forte, lui mi ha tirato un pugno ", è una delle frasi intercettate dalla polizia e pronunciate da Anwar L., 19enne di origine marocchina per il quale è stata firmata l'ordinanza di custodia cautelare al pari di Djibril S., coetaneo di nazionalità italiana ma nato in Senegal.

Nel registro degli indagati è stato iscritto anche il gemello di Anwar L., sul quale non è però stata emessa alcuna ordinanza di custodia cautelare. " Si manifesta un ricorso gratuito e immotivato alla violenza, determinato dall’adesione acritica a una subcultura nella quale l’illegalità e il ricorso alla violenza costituiscono dai valori da rivendicare ", si legge nelle motivazioni per la custodia cautelare. Il 4 novembre la banda violenta era composta da circa 10 soggetti, che si sono scagliati contro la vittima al rifiuto di prestare un accendino. " Almeno 4 o 5 di loro avevano i coltelli ", è il racconto di uno dei testimoni riportato da il Giorno. " Si era fatto di balloons e dell’elio esilarante... ", ha dichiarato un'altra testimone riferendosi a Djibril. Si tratta di una nuova droga, derivante dai palloncini pieni di protossido d'azoto, che di solito è usata come sostanza anestetizzante ma che i giovanissimi hanno scoperto come droga da "sballo", che viene impiegata soprattutto in Nord Europa ma che si sta diffondendo con grande velocità anche nel nostro Paese.