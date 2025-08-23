"Ho fatto una cavolata". La lettera di Persico ai genitori dopo aver strangolato Tina

La lettera alla madre e poi la fuga: "Ho fatto una cavolata". È così che il 36enne Christian Persico ha definito l'uccisione della sua ex compagna, Assunta Sgarbini, per tutti Tina, 47 anni, in una lettera lasciata ai genitori. Sono stati loro a chiamare le forze dell'ordine invitandole ad andare a casa della donna, temendo potesse essere accaduto qualcosa. E il loro istinto non si sbagliava. A scoprire il cadavere sono stati i Carabinieri della stazione di Montecorvino, che hanno subito notato sul corpo della donna quelli che apparivano come segni di un'aggressione ai suoi danni. La conferma è arrivata dal medico legale, giunto poco dopo sul posto insieme al magistrato.
Persico è stato rintracciato in località San Pietro, a Montecorvino Rovella, grazie a una segnalazione di un cittadino che lo ha notato camminare in stato confusionale. All'arrivo dei militari sul posto, il 36enne non ha opposto resistenza. Accompagnato al Comando Stazione di Montecorvino Rovella per gli ulteriori accertamenti, la sua posizione è ora al vaglio dell'autorità giudiziaria. La dinamica è ancora da chiarire: il corpo della donna è stato portato a Eboli dove verranno effettuate le analisi del medico legale: nessuno parla di litigi ricorrenti tra i due, ma l'ipotesi più accreditata è che il 36enne, al termine di una violenta lite, forse legata alla fine della loro relazione, cominciata nel 2016, l'avrebbe strangolata. La donna lascia tre figli nati da una precedente relazione, i quali al momento della tragedia non erano presenti.
"Lei l'ha cacciato fuori secondo me perché non lavorava, si presentava a casa faceva tutti i comodi suoi. Mia figlia a un certo momento dice 'tu te ne devi andare da qua' e l'avrebbe cacciato pure, purtroppo non si può tenere una persona che non serve in casa", ha dichiarato il papà della vittima al Tg1. Il 23 dicembre 2020 Persico aveva postato una immagine di loro due sorridenti, accompagnata dalla didascalia: "Quattro anni che ci sopportiamo. Chi l'avrebbe mai detto". Annullate tutte le manifestazioni in città e il comune ha proclamato il lutto cittadino. Il sindaco D'Onofrio, che si è precipitato sul posto, ha dichiarato: "Oggi Montecorvino Rovella piange una sua figlia.Il dolore che proviamo come comunità è immenso, perché la vita della nostra Tina è stata spezzata in modo crudele all'interno delle mura di casa, là dove ognuno dovrebbe sentirsi al sicuro. Non esistono parole sufficienti a colmare il vuoto che questa tragedia lascia. Il nostro pensiero va alla sua famiglia, ai suoi figli e a chi l'ha conosciuta e amata. La nostra comunità non dimenticherà".