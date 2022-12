Giuseppi ha pure i gadget natalizi: sui social lo shop delle "Bimbe di Conte"

Con l’avvicinarsi del Natale cresce l’attesa per i tradizionali regali da mettere sotto l’albero. Quest’anno ci hanno pensato le “Bimbe di Conte”, le imperterrite sostenitrici del leader del Movimento 5 Stelle, a mettere in commercio alcuni gadget con l’immagine in evidenza del loro idolo. Sui canali social che, ci tengono a precisare le promotrici, non sono ufficiali campeggiano le foto di calendari, tazze, magliette e cuscini con il volto dell’ex premier che indossa il tradizionale cappello rosso natalizio. Il pacco di Natale è in edizione limitata e bisogna affrettarsi per non perdere la ghiotta occasione.

Il costo dei gadget

I prezzi variano a seconda dell’oggetto scelto. Si parte dagli 11,90 euro del calendario fino ai 55 euro per l’intero stock di prodotti, scontati del 50%. La consegna, come è scritto sul profilo Instagram delle “Bimbe di Conte”, è garantita massimo in tre giorni. Non c’è nessun sovrapprezzo se la spesa complessiva è almeno pari a 35 euro. Adesso bisogna vedere se le offerte delle ragazze che adorano il leader dei Cinque Stelle finiranno per andare in contrasto con il merchandising ufficiale del partito che prevede l’acquisto di borse per la ginnastica, t-shirt e tazze per la prima colazione.

Le “Bimbe di Conte”

Le giovani donne che hanno creato le pagine sui social media dedicate a Conte assicurano che il loro intento non è politico. I contenuti sono ironici e legati esclusivamente all’aspetto fisico dell’ex premier. Il pentastellato gode dell’ammirazione di un gruppo di donne per la sua avvenenza. L’idea è nata in piena pandemia, quando Conte era presidente del consiglio, è in pochi mesi le pagine sui social hanno racconto centinaia di migliaia di follower. Da quel momento il volto del leader dei Cinque Stelle ha fatto il giro su Internet condito da cuoricini e frasi sdolcinate. Alle fans non interessa cosa fa Conte, per loro è semplicemente “Giuseppi”, da idolatrare e amare incondizionatamente.