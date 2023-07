L'ultima follia: aprire scuole in Nord Africa per far arrivare i migranti pronti a lavorare

"Iniziamo dall’Africa" . Ecco l'ultima trovata del presidente di Cna dell’area metropolitana di Firenze, Giacomo Cioni, avanzata in una intervista rilasciata all'edizione fiorentina di Repubblica . Sul problema lavoro il vertice toscano della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa ha in mente soluzioni alternative. A suo dire, infatti, gli italiani non sarebbero adatti a “ quei mestieri ”. Operai tessili, tecnici, pellettieri ma anche ingegneri, e più in generale tutti i lavori manuali: i nostri connazionali non sarebbero abbastanza preparati a svolgerli. Stesso discorso per le pulizie, il personale agli sportelli, i cuochi, i camerieri, gli informatici e i tecnici della salute. La soluzione? "Aprire scuole di formazione nei paesi ad alto tasso di migrazione" , spiega appunto Cioni a Repubblica.

Il Patto di Taormina

Quella avanzata dal presidente di Cna dell’area metropolitana di Firenze, purtroppo, non è una novità. La proposta arriva infatti da Cna nazionale. Lo scorso settembre ha, infatti, firmato un accordo con l'Europa che ora passa sotto il nome di Patto di Taormina. "La Cna crede molto nel rafforzare i rapporti con le altre organizzazione europee - dichiarava in quell’occasione il presidente nazionale della confederazione Dario Costantini - dobbiamo accelerare il lavoro comune su temi che interessano in modo trasversale l’Europa" . L'accordo prevede una cooperazione sull’emergenza energetica, sulla formazione e sulla cooperazione nell’area euro mediterranea. È stato proprio in quella occasione che l'Italia ha avanzato per la prima volta l'idea, oggi rilanciata da Cioni, di creare istituti nei Paesi del Nord Africa, istituti professionali dove sia possibile "istruire" i migranti e poi farli arrivare in Italia preparati e pronti a lavorare.

I rischi della proposta

L'idea della Cna sembrerebbe incarnare una soluzione che mira a incrementare ancora di più l’immigrazione clandestina. È sotto gli occhi di tutti l’immenso numero di migranti che ogni giorno arriva nel nostro paese in modo illegale e che resta senza documenti per periodi molto lunghi. Finanziando scuole per i lavoratori di domani, che nella visione di Cna sono tutti immigrati, si rischia infatti di incentivare ulteriormente le partenze. E ai nostri figli cosa resta? Fuggire all'estero? Non c’è dubbio che molti, troppi, italiani si sono seduti sul divano ad aspettare, ma questo è solo il frutto delle politiche grilline basate sull’assistenzialismo e sui sussidi ad ogni costo. Assurdo, dunque, puntare il dito contro i giovani italiani.

