I nove giorni di buio: cosa non torna nella fuga di Edoardo Galli

Dal 21 al 29 marzo, nove giorni di buio, tra Milano, il Montenegro e Keros. Tre giorni dopo il ritrovamento, la scomparsa di Edoardo Galli continua a rappresentare un enigma. Il sedicenne di Colico, provincia di Lecco, è stato individuato alla stazione Centrale meneghina da una coppia di viaggiatori e da Rosa Terruzzi una giornalista di Quarto Grado che stava andando al lavoro, ma sono in corso approfondimenti per accertare alcuni aspetti sulla fuga del liceale.

Una cosa è certa: Edoardo Galli aveva deciso di tornare a casa. Due giorni prima del ritrovamento, il sedicenne era stato controllato dalla polizia croata al confine di Karasovici-Sutorina con il Montenegro. Vistosi scoperto, ha fatto rientro sul territorio nazionale italiano. Il cammino è stato accertato, come evidenziato da Repubblica: prima il transito in autobus dal confine tra Italia e Slovenia, poi le tappe a Zagabria e a Skopje, fino ai confini del Montenegro, dove è stato pizzicato a seguito dell'attivazione di tutti i canali di cooperazione internazionale di polizia da parte dei carabinieri del comando provinciale di Lecco.

Secondo quanto ricostruito, subito dopo i controlli in Montenegro avrebbe deciso di tornare a casa. Intervistato da “Chi l’ha visto?”, il padre di Edoardo Galli ha affermato che il giovane era diretto in Grecia, per la precisione all’isola di Keros: “Il perché non lo sappiamo, è un posto piccolo, isolato e al caldo ”. E c’è un altro tassello: il sedicenne avrebbe viaggiato da solo e non sarebbe stato aiutato da nessuno. Ma sul punto sono attese conferme dalle autorità.