Iliad down, problemi alla Rete Internet: cosa è successo

Un pomeriggio complicato quello di venerdì 12 luglio per i clienti Iliad che hanno segnalato, in migliaia, disservizi soprattutto sul collegamento a Internet. Come si può osservare dal grafico di Downdetector, la linea rossa si è iniziata a impennare poco dopo le ore 15 con le segnalazioni che hanno inoltrato al portale web gli utenti. Il picco si è raggiunto tra le 16.30 e le 17 ma anche nel tardo pomeriggio odierno le problematiche non sembrano essersi risolte.

I problemi più frequenti

Le maggiori segnalazioni sono arrivate dalle grandi città con Roma in testa: si vede chiaramente il colore rosso acceso e molto ampio così come tra Arezzo e Perugia. Molto interessate dai disservizi anche le grandi città del Nord, sembra che le problematiche siano risultate inferiori, invece, al Sud e sulle Isole Maggiori. Tra i problemi più segnalati, nel 45% dei casi malfunzionamenti con Internet mobile, al 28% totale blackout e al 27% dei casi l'assenza di segnale.

Le segnalazioni degli utenti

Come detto, sono molto numerose le segnalazioni degli utenti Iliad sul portale Downdetector e sui social: Luca ha scritto che a Pesaro dalle ore 15 Internet è lentissimo mentre un altro utente dalla Sicilia ha scritto che " Internet mobile non carica alcuni siti (oltre a essere lenta in generale) ". Intorno alle 16 del pomeriggio una segnalazione da Napoli diceva che la fibra stava andando lentissima (un mega) con il telefono fisso a scatti e l'impossibilità di parlare. Su X altre segnalazioni sempre sulla stessa tematica con l'hastag #Iliad. " Da questo pomeriggio lentissima... Sia da cellulare che fibra su rete #Fibercop. Almeno in provincia di Palermo...", ha scritto un utente che per tutta risposta è stato "rincuorato" da Fabio che ha spiegato che si tratta di un problema nazionale e non locale.

Gli esperti di Hdblog ricordano che era da diverso tempo che la società di telecomunicazioni italiana, controllata al 100% dal gruppo francese Iliad SA non riscontrava problemi: l'ultimo disservizio simile risale al novembre 2023 quando le problematiche erano molto più ampie e riguardavano anche WindTRe, TIM, Fastweb e Very Mobile.

Siamo spiacenti per quanto riscontri. Scrivici in privato per effettuare una segnalazione".

Fino alle ore 19 del 12 luglio la società non ha reso noto le cause di queste problematiche alla Rete Internet così estese e persistenti. Su Facebook, alla segnalazione di un utente che ha spiegato problematiche sulla fibra, Iliad ha scritto: "