"Vergogna": Rete studenti imbratta la sede Inail di Milano

Studenti, o sedicenti tali, questa mattina hanno deciso di imbrattare la sede di Milano dell'Inps per protestare contro il mancato risarcimento alla famiglia di Giuliano de Seta, morto in alternanza scuola-lavoro nel settembre scorso. L'azione è stata rivendicata dalla Rete studenti di Milano, che ha l'ardire di chiamare "sanzione" quello che in linguaggio comune non è altro che un atto vandalico. Con una bomboletta spray bianca hanno scritto la parola "vergogna" a caratteri cubitali sull'asfalto mentre, con una bomboletta rossa, è stata imbrattata la targa della sede dell'ente di previdenza sociale. Questo nonostante le rassicurazioni dei giorni scorsi del ministro del Lavoro Marina Calderone.

" Oggi abbiamo sanzionato la sede Inail di Milano a seguito del mancato risarcimento alla famiglia di Giuliano de Seta, morto in alternanza scuola-lavoro nel settembre scorso; risarcimento che è stato negato con la motivazione paradossale della mancanza di qualifiche di Giuliano, nemmeno considerato stagista a tutti gli effetti ", si legge nel comunicato di rivendicazione condiviso sui social dall'associazione. Gli studenti, quindi, proseguono: " Noi crediamo sia l'ennesima riconferma di un fatto ormai accertato e palese: lo Stato non è interessato alla scuola, e men che meno a risolvere un problema ormai palese, ovvero la mancanza di sicurezza sul lavoro nel nostro Paese ".