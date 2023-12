Incidente di Casalpalocco, lo YouTuber chiede il patteggiamento a 4 anni

Articolo in aggiornamento

Il caso dell'incidente di Casalpalocco che vide la morte di un bimbo di appena 5 anni è arrivato in tribunale, dove lo YouTuber alla guida ha chiesto di patteggiare a una condanna di 4 anni di reclusione. Matteo Di Pietro, questo il nome dello YouTuber, quel giorno guidava per le strade della frazione di Roma il potente suv di lusso, preso a noleggio per una challenge social. È stato acclarato che la vettura viaggiava ben oltre la velocità consentita, il tutto per registrare video che facessero quante più view possibili e che facessero, quindi, guadagnare sempre di più.