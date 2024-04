Incidente in moto a Miami: muore giovane bergamasco, grave l'amico

Due giovani bergamaschi sono rimasti coinvolti in un drammatico incidente a Miami, in Florida, e uno di loro è morto, mentre l'altro è rimasto gravemente ferito. L'incidente è avvenuto il 1 aprile, giorno di pasquetta, e sono ancora poche le informazioni che arrivano dagli Stati Uniti. Anche le famiglie dei ragazzi coinvolti hanno avuto pochi particolari di quanto accaduto. I due ragazzi, di Urgnano, sono stati coinvolti in un incidente mentre erano in sella a una moto e uno dei due, Giuseppe Ghidotti, 28 anni, è morto sul colpo, mentre l'amico di 31 anni che era con lui è stato trasferito d'urgenza in ospedale, sottoposto a un intervento chirurgico e ricoverato in gravi condizioni all'ospedale di Miami.

Il sogno americano

I due giovani da anni vivevano all'estero e si trovano negli Stati Uniti per lavoro. La notizia del gravissimo incidente è iniziata a circolare la sera del 1° aprile. Ma nonostante siano passate molte ore, sono ancora poche le informazioni giunte in Italia, nessun particolare sulla dinamica dello schianto, nè delle condizioni del ferito che si trova ricoverato al Jackson Memorial di Miami.

La vita girando il mondo

Giuseppe Ghidotti si era trasferito a Miami a novembre dopo un periodo passato a Barcellona. Ghidotti aveva lavorato nel magazzino della Imequadri di Urgnano ma il suo sogno era sempre stato quello di viaggiare. Così prendendo in mano la sua vita e il suo sogno un paio d'anni fa si era licenziato partendo per l’avventura estera. Per gli Usa era partito con l’amico K.D. anche lui originario di Urgnano e in Florida Giuseppe aveva anche trovato un lavoro: montava pannelli sui palazzi per finanziare gli altri viaggi messi in cantiere dopo Miami verso il Messico e la Colombia. Sulla dinamica non si hanno ancora informazioni anche se è chiaro che l’incidente sia avvenuto in moto. Ghidotti era molto conosciuto in paese, nonostante il suo spirito nomade lo tenesse lontano dal paese d’origine.

La famiglia che dopo la notizia si chiusa nel dolore è in contatto con la Farnesina per il rientro della salma.