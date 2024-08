Incidente sulla A1, caos in direzione Roma: 12 chilometri di coda tra Anagni e Valmontone

Ascolta ora 00:00 00:00

Incidente questa mattina sull'autostrada A1 Milano-Napoli, all'altezza del km 587. A quanto pare si sarebbe verificato un tamponamento che ha coinvolto quattro veicoli nel tratto stradale tra Anagni e Valmontone, direzione Roma. Ciò ha comportato l'intervento dei soccorsi e il conseguente rallentamento del traffico.

Raggiunti i 12 km di coda

Secondo quanto riferito dalle autorità locali, l'incidente si sarebbe verificato nella mattinata di oggi, lunedì 26 agosto, intorno alle ore 9.00. La carambola ha coinvolto quattro vetture, finite in un maxi-tamponamento. A causa di ciò si sono registrati tre feriti, di cui uno in condizioni gravi. L'allarme è stato dato subito e sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, i vigili del fuoco e gli agenti della polizia stradale. Estratto dalle lamiere di ciò che restava della sua vettura, il ferito grave è stato immediatamente trasportato in ospedale. Presente sul posto anche il personale della Direzione 5 Tronco di Fiano Romano di Autostrade per l'Italia.

Il tratto è stato bloccato per consentire le operazioni di soccorso, i rilievi e le successive attività di ripristino della carreggiata. Ciò ha inevitabilmente portato a un rallentamento del traffico, dato che i veicoli sono stati inizialmente obbligati a procedere su una sola corsia. Il fatto che ci troviamo in una giornata di rientro dalle mete estive ha influito ancora di più sulla formazione di una coda lunga km, da 7 si è presto passati a 12. A coloro che, provenienti da Napoli, intendono raggiungere Roma, è stato consigliato di uscire ad Anagni e poi prendere la strada statale 6 Casilina, per immettersi nuovamente in autostrada una volta arrivati a Valmontone.

Segnali di ripresa

Intorno alle ore 11.00 la situazione sembra essere migliorata, pur restando ancora dei disagi nella circolazione. Alle ore 11.02, sul sito di Autostrade per l'Italia, si segnala ancora una coda di 8 km tra Anagni e Valmontone per traffico congestionato.

Per quanto riguarda

il tratto autostradale interessato, è stato comunicato che i veicoli coinvolti nell'incidente sono stati rimossi e la, pertanto si è tornati ad avere disponibili tutte e tre le corsie.