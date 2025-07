Famiglia di ebrei francesi aggredita all'autogrill: "Assassini"

Dopo il caso dei bambini ebrei fatti scendere dal volo Vueling in circostanze ancora poco chiare, un nuovo caso si apre in Europa, stavolta in Italia, dove nell'area di sosta autostradale di Lainate, sulla Milano Laghi, un papà francese e suo figlio di 6 anni, che indossavano la kippah, sono stati aggrediti mentre si trovavano in fila in bagno da un gruppo di avventori. Quanto accaduto è testimoniato da un video che è stato diffuso su web, dive si sente un gruppo di persone che urla frasi come "Palestina libera" e "Andate a casa vostra, qui non siamo in Israele, assassini", all'indirizzo dei due.

" Ci auguriamo che la dinamica che emerge da un video diffuso in queste ore venga smentita, perché altrimenti si tratterebbe di un fatto gravissimo e inquietante ", ha commentato il responsabile organizzazione di Fratelli d'Italia, Giovanni Donzelli. " Cacciare gli ebrei dai luoghi pubblici, come pare essere avvenuto, è razzismo puro e pericolosissimo e non ha nulla a che vedere con le critiche a Netanyahu o con la solidarietà con i civili nella striscia di Gaza. Confondere i governi con i popoli è un errore, ma linciare le persone in base al credo religioso è un orrore ", ha aggiunto l'onorevole.

La Procura di Milano è attualmente in attesa dell'informativa da parte della Digos ma la stigmatizzazione di quanto avvenuto, stavolta, è bipartisan. Piero Fassino, deputato del Partito democratico, ha sottolineato come l'aggressione confermi " l'allarmante diffusione di pulsioni antiebraiche e di odio antisemita ". Considerare ogni ebreo ovunque viva, ha aggiunto, " un complice di Netanyahu e corresponsabile di ciò succede a Gaza è un'aberrazione che va condannata nel modo più fermo ed è responsabilità della politica contrastare con nettezza ogni atteggiamento antiebraico e antisemita ". Quanto accaduto, è invece la posizione del capogruppo dei deputati di Fratelli d’Italia, Galeazzo Bignami, " la cui veridicità va verificata così come la dinamica dei fatti, comunque racconta di un clima pericoloso e inquietante, alimentato anche da incaute dichiarazioni politiche di alcuni esponenti delle opposizioni ".