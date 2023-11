FdI la invita ad Atreju. Ma la Schlein fugge dal confronto

L'invito non è materialmente partito, ma l'indirizzo è stato già apposto sulla busta. Così come fu fatto per l'allora segretario del Pd Enrico Letta, all'attuale leader del Pd verrà recapitato al Largo del Nazareno un breve messaggio. Giorgia Meloni vuole che a salire sul palco di Atreju - l'ex manifestazione dei gruppi giovanili di Alleanza nazionale, oggi kermesse ufficiale di Fratelli d'Italia - sia anche l'acerrima avversaria Elly Schlein. A quanto pare, però, i democratici non sarebbero comunque favorevoli all'idea di una partecipazione del loro segretario alla festa di FdI. "Con FdI ci confrontiamo e discutiamo in Parlamento, a partire dalla manovra di bilancio" , riferiscono fonti del Nazareno. Il premier, comunque, ha invitato anche altri politici internazionali con cui non ha legami ideologici, come il socialista Edi Rama, primo ministro dell'Albania. Mancano ancora una trentina di giorni all'apertura dell'evento che si svolgerà a Castel Sant'Angelo, ma la macchina organizzativa è già al lavoro da settimane.

Un tentativo di dialogo con l'opposizione

L'invito al segretario Schlein può essere letto in tanti modi, ma sicuramente aveva un obiettivo: provare ad aprire un dialogo con la leader del Pd, cosa che al presidente Meloni fino a questo momento non è riuscita. Il rapporto tra le due donne che hanno scalato i vertici della politica italiana è stato scandito da fasi alterne. Se la Schlein è stata molto dura sulla vicenda dei migranti, bisogna dire che rispetto alle questioni familiari, in particolare quelle riguardanti il compagno del premier Andrea Giambruno, l'esponente dei democratici ha preferito mantenere un apprezzato silenzio. Anche sulla battaglia condotta dai sindacati e in particolare dal leader della Cgil Maurizio Landini, come riporta Il Messaggero, sembra che la Schlein abbia fatto un passo indietro, lasciando il palcoscenico a Giuseppe Conte. Eppure, le dichiarazioni degli esponenti del Pd più vicini al segretario fanno intendere che non si sarà alcun abbraccio. A quanto pare Elly Schlein avrebbe deciso di fuggire dall'incontro di Atreju.

Le reazioni