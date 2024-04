La tecnica del'ipocondriaco: gira i pronto soccorso d'Italia per fare esami gratis

Dal 2016 al 2023 ha girato diversi ospedali d’Italia per avere gli esami gratis al Pronto Soccorso. Sempre lo stesso modus operandi: si faceva ricoverare senza mai riferire il suo vero nome, ma dando le generalità di altri due coetanei ignari di tutti, simulava i sintomi e una volta effettuati i test clinici – senza sborsare un euro – se ne andava. Per questo motivo un veneziano di 55 anni è stato denunciato per sostituzione di persona. Secondo quanto riportato dal Corriere, l’ipocondriaco ha visitato sette ospedali lungo lo stivale: Grosseto, Chieti, Venezia, Cremona, Parma, Catania e Caltagirone. Ma non è tutto.

“Ho dolori alla testa, alle cervicali. Sento delle fitte al cuore, sono iperteso, ho una brutta malattia, aiutatemi” : queste alcune delle scuse fornite dall’uomo – nullafacente e senza fissa dimora – per scroccare gli esami gratis. Ma il castello è crollato una volta giunto in Sicilia, dove è stato smascherato. L’ipocondriaco si è presentato al Pronto Soccorso del Cannizzaro di Catania il 16 novembre, cinque giorni più tardi s’è fatto ricoverare in Neurologia al Gravina di Caltagirone. Ed ecco l’imprevisto: il 55enne è stato riconosciuto da una dottoressa che lavora in entrambi in poli. Da qui la segnalazione alla Polizia di Stato.

L’uomo non aveva con sé documenti d’identità o tessera sanitaria, gli agenti hanno inviato foto e descrizione al commissariato di Borgo Ognina, a Catania, risalendo alla realtà identità dell’uomo, che ora rischia grosso. In caso di condanna, è prevista una pena fino a un anno di reclusione. Secondo quanto ricostruito dalla Questura etnea, i continui ricoveri sotto falsi nome sarebbero stati “determinati dalla circostanza che l’uomo, nutrendo una preoccupazione eccessiva riguardo la propria salute, per effettuare esami clinici a costo zero e ottenere più consulenze mediche, si recava con cadenza mensile negli ospedali dei più disparati Comuni d’Italia, registrandosi ogni volta sotto falso nome” . L’ipocondriaco “era molto preparato sulla sintomatologia, parlava in termini medici, ormai aveva una certa esperienza ”.

Il commissariato di Borgo Ognina ha inviato l’informativa a questure e procure delle città coinvolte, ma i procedimenti potrebbero confluire in un unico fascicolo. L’ipocondriaco al momento è indagato in stato di irreperibilità.

Seguiranno aggiornamenti.