L’aereo viene dirottato su Malta, il pilota protesta con una manovra choc

È diventata virale sui social media l’eloquente ed equivoca immagine di una rotta tracciata da un pilota su Flight Radar. L’episodio risale a due settimane fa, quando il volo Lufthansa LH306, che inizialmente doveva atterrare all’aeroporto di Catania, è stato dirottato a Malta. Il cambio, dovuto ai gravi disagi dello scalo di Fontanarossa in Sicilia, dopo l’incendio che ha devastato il terminal A e alle forti raffiche di vento, molto probabilmente ha mandato su tutte le furie il pilota. La sua reazione è stata singolare. Il disegno della rotta dell'aereo tracciato successivamente ha suscitato scalpore e ha scatenato gli internauti che lo hanno fatto girare sul web.

La rotta “equivoca” tracciata dal pilota

Il pilota, come riporta il quotidiano la Repubblica, ha tracciato su Flight Radar una rotta dalla chiara forma fallica. Non è ancora chiaro se il disegno sia conseguenza di una provocazione o semplicemente frutto casuale di semplici manovre tecniche. Sta di fatto che l’immagine è stata condivisa da migliaia di utenti sui social media. Il volo era durato quasi due ore e il pilota si apprestava ad atterrare quando è arrivato l’ordine di cambiare destinazione. Un disagio enorme non solo per chi era alla guida dell’aereo, ma anche per i passeggeri.

Il precedente

Qualche anno fa una situazione simile si verificò negli Stati Uniti, dove un pilota americano disegnò un pene con la scia di condensazione di un jet nella contea di Okanogan, nello Stato occidentale di Washington. La bravata fu ripresa da numerosi telefonini e condivisa sui social media, provocando l’ilarità degli internauti. I comandanti della compagnia aerea militare non presero bene l’iniziativa del pilota, il quale fu sospeso dal servizio insieme all’intero equipaggio.