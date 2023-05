“Si sentivano le urla, l'aveva spogliata”. Il racconto choc della violenza di Pavia

Pavia stava per diventare il triste palcoscenico di un altro violento stupro. A evitare che questo accadesse sono state due ragazze, quasi coetanee della vittima, che capendo quanto stava per accadere hanno deciso di intervenire per mettere in fuga l'uomo. " Sono ancora davvero provata, ma sono contenta di aver aiutato quella ragazza a salvarsi dalla violenza di quell'uomo ", dice una delle due, una studentessa, intervistata dal Corriere della sera.

Tutto si stava svolgendo nel centro di Pavia. Qui, un 31enne nigeriano, dopo aver puntato la sua vittima, è entrato in azione. L'ha stretta a sé e le ha tolto di forza la maglietta ma fortunatamente le sue urla hanno attirato l'attenzione delle due giovani studentesse, che non ci hanno pensato un attimo a intervenire per fermarlo. " La ragazza gridava disperata 'aiuto'. Ci siamo fatte coraggio e siamo entrate nella stradina dove abbiamo visto la ragazza semisvestita e l'aggressore con una bottiglia di vetro in mano, visibilmente su di giri. Abbiamo iniziato urlare anche noi per bloccarlo ", prosegue la giovane.

Lei e l'amica erano appena state al cinema Politeama e stavano camminando per fare rientro alla loro auto, quando hanno sentito le urla provenire da un vicolo. Il loro intervento è stato determinante perché ha fatto desistere il nigeriano dal proseguire con la sua azione. Ma nel frattempo, attirato dal vociare, sul posto è arrivato anche un uomo che in quel momento stava portando a passeggio il suo cane. Nel frattempo, tutte e tre le giovani erano finite nel mirino dell'aggressore. " Abbiamo dato l'allarme, descritto l'uomo alle forze dell'ordine, e abbiamo portato la ragazza in salvo, da una sua amica che la stava aspettando ", spiega ancora la giovane.