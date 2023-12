"L’unico responsabile è Hamas". A Roma la manifestazione contro l’antisemitismo

L'Unione delle Comunità ebraiche di Roma ha voluto per questa sera una piazza contro l'antisemitismo. In una piazza del Popolo gremita di persone, sul palco è salita anche Liliana Segre, sopravvissuta ai campi di concentramento nazisti. " L'eterno ritorno della guerra mi fa sentire prigioniera di una trappola mentale senza uscita, spettatrice impotente, in pena per Israele ma anche per tutti i palestinesi innocenti, entrambi intrappolati nella catena delle violenze e dei rancori ", ha detto la senatrice a vita intervenendo in piazza. Ha espresso la sua pietas nei confronti di tutti gli ostaggi e dei bambini, delle vittime innocenti di un massacro che non vede la luce.

La presidente dell'Ucei Noemi Di Segni ha ricordato, se mai ce ne fosse bisogno, che " la religione non deve mai essere guerra ". E ha chiesto unione a tutte le forze politiche e religiose, per la " difesa di Israele e contro il terrorismo perché Hamas "non difende un popolo o un territorio ma ha la volontà di portare a pieno e a fondo un piano di sterminio ". Ed è sulla base di questo, che effettivamente è parte dello statuto dell'organizzazione terroristica che governa la Striscia di Gaza, che ha chiesto a Papa Francesco " di non mettere tutti sullo stesso piano, l'equidistanza e l'equivicinanza non aiutano a cogliere il vero problema: Se veramente si vogliono aiutare i palestinesi e il popolo palestinese, così come gli arabi in Israele e negli altri territori, gli si deve aiutare a liberarsi dalla morsa del terrorismo e non farlo certo arrivare qua in Italia ".

Il ministro Antonio Tajani, che ha colto l'invito di partecipare alla manifestazione, ha sottolineato che " Chi se la prende con un neonato, una donna, un anziano non è nè un combattente, nè un eroe ma un vigliacco. Hamas è responsabile di quanto sta accadendo in Medio Oriente ed è responsabile anche delle sofferenze del popolo palestinese ". Da parte sua, invece, Giuseppe Conte non manca di dare un colpo al cerchio e uno alla botte: " Per noi oggi non c'è nulla di nuovo nel dire no all'antisemitismo e al terrorismo. Il 7 ottobre si è consumata una azione crudele, atroce, terroristica, contro la popolazione inerme israeliana e noi siamo assolutamente contro ogni forma di terrorismo. Preciso però che questo nulla toglie riguardo alla nostra posizione del governo di Israele, che è un governo con forte connotazione di destra, e sta conducendo una azione militare che riteniamo sbagliata ".