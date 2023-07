L'Amerigo Vespucci ambasciatrice del Made in Italy: al via il giro del mondo

È considerata la nave più bella del mondo, 92 anni sul groppone ma portati benissimo. L’Amerigo Vespucci è il gioiello della Marina Militare e sabato ha iniziato la sua nuova missione: rappresentare l’Italia e il Made in Italy in giro per il mondo. Il viaggio è partito da Genova nel corso della consueta cerimonia ufficiale tra Frecce tricolori, lancio di paracadutisti e omaggio in mare delle imbarcazioni impegnate nella Ocean Race. La missione durerà venti mesi: la nave tornerà a La Spezia nel febbraio del 2025.

Costruita presso il Regio Cantiere Navale di Castellammare di Stabia, l’Amerigo Vespucci sarà protagonista di un’impresa storica. Come sottolineato dal Capo di Stato maggiore della Marina militare, l’ammiraglio Enrico Credendino, la nave arriverà in cinque continenti attraversando tre oceani, trentuno porti e ventotto Paesi per oltre venti mesi. L’unità di prestigio sarà ambasciatrice del Made in Italy presentando i nostri prodotti nei “villaggi Italia” allestiti presso le tappe più significative del viaggio.

La nave Amerigo Vespucci racconterà “l’Italia, l’arte, la cultura, la storia, la gastronomia, la scienza, la ricerca, la tecnologia, l’industria” , le parole del ministro della Difesa Guido Crosetto: “Questo insieme fa di questa nazione quello che è, e fa del nome Italia uno dei nomi più evocativi" . L’equipaggio è composto da duecentosessantaquattro militari e integrato dagli Allievi e dal personale di supporto dell’Accademia Navale, arrivando a superare le quattrocento unità.

"Made in italy ha un significato nel mondo, ma non per noi, per questo governo o per i dieci che lo hanno preceduto, ma perché il nome Italia evoca il Colosseo, Raffaello, Leonardo, ma anche Armani e la Ferrari" , ha aggiunto Crosetto: "Un insieme di cose che hanno attaccato a quel nome il senso della bellezza, la cultura e la storia, la capacità di guardare al futuro. Noi custodiamo questo patrimonio, che ci è dato senza che ce lo meritiamo, costruito negli anni" .

La nave agli ordini del comandante capitano di vascello Luigi Romagnoli raggiungerà Montecarlo, Marsiglia, Las Palmas, Dakar e Capo Verde, per poi attraversare l’Atlantico e dunque Santo Domingo, Colombia, Trinidad e Tobago, Brasile, Uruguay e Argentina. Terminata la sosta tecnica di aprile 2024, l’Amerigo Vespucci toccherà Cile, Perù, Ecuador, Panama e Hawaii, per trasferirsi successivamente a Tokyo, Manila, Darwin (Australia), Jakarta, Singapore, Mumbai, Karachi, Abu Dhabi, Doha, Muscat, Safaga, Cipro e infine La Spezia.