Accoglienza al collasso: a Lampedusa oltre 1.300 migranti su 350 posti

In mare ci sono 3 navi con oltre 500 migranti a bordo. La nave Louise Michel, non si capisce per quale ragione, questa sera ha varcato i confini territoriali italiani su Lampedusa, prima di invertire improvvisamente la rotta e uscire in acque territoriali. Un ingresso in autonomia per la nave, che non ha ricevuto autorizzazioni e per la quale non si ha notizia di necessità mediche per evacuazioni. Una forzatura su Lampedusa, che è già al collasso per l'ingente numero di barchini che sono arrivati negli ultimi giorni, che hanno portato l'hotspot a raggiungere le 1.350 unità ospitate.

A Lampedusa possono essere ospitati al massimo 350 migranti, i numeri di questi giorni sono decisamente superiori rispetto alla capienza massima dell'hotspot e appare incomprensibile come la nave Louise Michel, per altro battente bandiera tedesca, abbia anche solo pensato di poter effettuare lo sbarco a Lampedusa. Per la maggior parte, nell'hotspot di Lampedusa ci sono tunisini ed egiziani, migranti economici che non hanno diritto a nessuna forma di tutela internazionale. Poi ci sono siriani, bengalesi, palestinesi e pakistani, oltre ad altre nazionalità.

Proprio in queste ore, il governo egiziano ha lanciato un monito ai suoi cittadini, mettendoli in guardia da " alcune società ed enti irresponsabili ", che hanno " sfruttato il desiderio di alcuni cittadini di lavorare nei Paesi europei, facilitando il loro viaggio illegale verso Paesi di transito all'interno dell'Europa ed esponendoli a dure condizioni di sicurezza e umanitarie, con l'illusione di agevolare il loro trasferimento in altri Stati europei ".

La diplomazia ha invitato gli egiziani a denunciare le persone che hanno organizzato il loro espatrio illegale al fine di perseguirli legalmente. La dichiarazione egiziana giunge a una settimana dalla visita a Roma del il ministro degli Esteri egiziano, Sameh Shoukry. Secondo i dati del cruscotto statistico del Viminale aggiornati al 7 dicembre, dall'inizio dell'anno 20.041 migranti hanno dichiarato di avere la cittadinanza egiziana allo sbarco. L'Egitto, infatti, risulta essere il Paese dal quale arriva la maggior parte dei migranti irregolari che arriva in Italia, davanti alla Tunisia, al Bangladesh, alla Siria all'Afghanistan.