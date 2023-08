"Non portate più i migranti". L'appello contro le Ong

Le Ong continuano a pretendere il porto a Lampedusa. Forzano le decisioni delle autorità italiane, ignorando l'assegnazione e scegliendo in autonomia e prepotenza il porto a loro più comodo. Si mettono a paragone delle motovedette italiane, vogliono essere paragonate alla stregua degli assetti navali del nostro Paese e chiedono, pensando sia loro diritto, di sbarcare ogni migrante a Lampedusa. A sostegno di queste pretese illogiche, che non troverebbero nemmeno spazio di discussione in altri Paesi, c'è la sinistra ideologica e pro-immigrazionista, scollata dalla realtà secondo la quale alle Ong andrebbe data carta bianca.

Ma chi davvero conosce la situazione dell'immigrazione in Italia, tocca con mano l'emergenza e vede tutti i giorni con i suoi occhi quello che accade a Lampedusa, mette a tacere una volta per tutte le organizzazioni non governative. Il prefetto di Agrigento, Filippo Romano, sulle ultime polemiche sollevate dalla Ocean Viking, che dopo lo sbarco delle emergenze è stata mandata a Genova, a loro avviso troppo lontana, replica: " Il messaggio che è importante che le Ong comprendano è che non farle attraccare a Lampedusa non significa voler fare loro un danno o creargli ulteriori problemi. Significa soltanto che Lampedusa ora, come anche nel recente passato, non è assolutamente in grado di ricevere altri profughi ".

Il prefetto, quindi, ha aggiunto, sottolineando quanto il governo da tempo rimarca ma che alle Ong non interessa: " Significa dire con chiarezza che portare ulteriori persone implica un trattamento non adeguato ". Le navi delle organizzazioni non governative, d'altronde, non si preoccupano di quanto accade dopo lo sbarco: a loro interessa non consumare carburante delle navi, quindi non aumentare i costi dei loro viaggi, che sbarcando a Lampedusa sarebbero decisamente ridotti rispetto ai viaggi che le conducono, per esempio, a Massa Carrara o Ravenna.