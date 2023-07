"Lampedusa torni alla Tunisia". Italia nel mirino della propaganda pro migranti

"Lampedusa alla Tunisia". Così si potrebbe riassumere una linea di propaganda che si sta diffondendo tra i Paesi del Maghreb a fronte dell'aumento degli sbarchi sull'isola siciliana. Nelle ultime 48 ore sulla più grande delle Pelagie sono sbarcati oltre 4mila migranti, la maggior parte delle quali partite proprio dalla Tunisia ma di nazionalità subsahariana. Sembra si stia diffondendo una sorta di ideale colonico da parte dei nordafricani, che avanzano una teoria secondo cui Lampedusa in passato sia stata terra tunisina, riscrivendo quella che è stata, invece, la storia di quest'isola.

" Se Lampedusa tornasse alla Tunisia, l'Europa sarebbe più comoda, perché originariamente nella storia era tunisina ", si legge in uno dei commenti lasciati nelle pagine dei migranti, dove si alimenta e si fomenta la propaganda pro-immigrazionista ma anche anti-europea, in ragione delle logiche di scontro tra tunisini e subsahariani nel Maghreb. Lampedusa, in questa folle teoria coloniale, diventerebbe un territorio di conquista tunisino in cui continuare a perpetrare gli scontri con i subsahariani, che si lamentano del fatto che quando arrivano a Lampedusa trovano un clima ostile creato dai tunisini. Nella loro narrazione, infatti, sembra che l'isola sia già stata colonizzata dai magrebini, che la fanno da padroni al posto degli italiani.