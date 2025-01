Milano, violenza a Capodanno: incendi e lanci di bottiglie contro la polizia

Ascolta ora 00:00 00:00

Nelle prime ore del mattino del 1 gennaio arrivano i bilanci, seppur incompleti, dei festeggiamenti di Capodanno. Mentre Napoli conta quasi 40 feriti, di cui alcuni in gravi condizioni per proiettili volanti mentre altri rischiano di perdere gli arti, soprattutto le mani, a Milano la situazione è stata più tranquilla ma non sono mancati scontri e feriti. Piazza Duomo, come ogni anno, è stato il luogo del raduno di chi ha voluto attendere l'arrivo del nuovo anno in strada.

Non c'erano concerti pubblici nel capoluogo lombardo ma nella piazza centrale della città si sono radunati in circa 20mila. A mezzanotte, come sempre e nonostante i divieti, c'è stato il consueto lancio di prodotti pirotecnici, con 4 persone costrette a ricorrere alle cure dei posti sanitari mobili per le lievi ferite riportare dai petardi. Tuttavia, già all'una del mattino i mezzi Amsa stavano ripulendo le strade.

Numerosi sono stati gli interventi dei vigili del fuoco in città, soprattutto per principi di incendio su balconi privati ma anche cassonetti e tetti. Fortunatamente nessun intervento ha coinvolto persone e il 118 non ha registrato interventi di emergenza legati ai festeggiamenti di capodanno. I fatti più gravi si sono registrati, anche quest'anno, in zona San Siro. Esattamente come lo scorso anno, in via Zamagna, le forze dell'ordine sono state fatte oggetto di lancio di bottiglie, fortunatamente senza conseguenze. Inoltre, come un copione che si ripete, alcune persone hanno accatastato masserizie al centro strada per incendiarle e fermare il passaggio delle forze dell'ordine. Tutto si è risolto senza gravi conseguenze ma la Digos sta già visionando le immagini per individuare i responsabili.

Nel novero degli accadimenti di Capodanno a Milano si registrano anche alcuni accoltellamenti, senza particolari gravi conseguenze, che hanno visto coinvolti dei giovanissimi. Due sono stati trasportati in ospedale ma fortunatamente non versano in gravi condizioni.

Le forze dell'ordine stanno indagando sui fatti per risalire ai responsabili e ricostruire la dinamica delle. Infine, al momento nel milanese non sono stati registrati incidenti mortali lungo le strade, la polizia locale non ha avuto segnalazioni in tal senso. Alcuni sinistri ci sono stati ma nessuno con conseguenze gravi.