Un topo lanciato nell’auto. L’ultima trovata dei ladri per rubarti tutto

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli stratagemmi dei ladri per rubare un oggetto di valore o addirittura prendere di mira un’automobile sembrano non finire mai. Dopo i trucchi più violenti, le rapine più invasive e le modalità più disparate, ecco che arriva l’ennesima trovata criminale: un roditore usato come esca per distrarre il guidatore e l’eventuale passeggero, creare scompiglio e agire indisturbati.

Il nuovo stratagemma arriva dalla Campania, e in particolari da alcuni paesi vicino a Napoli. E la tecnica sarebbe tanto surreale quanto praticata: i criminali gettano un topo morto dentro l’abitacolo e il resto viene da sè. Il passeggero spesso si spaventa, il conducente è costretto a frenare e perde il controllo della vettura. Secondo alcuni sarebbero per lo più gruppi di nomadi – stanziati tra i Comuni di Giugliano e Melito – ad utilizzare questa tecnica perché – come spiega un investigatore incalzato da Libero - “maneggiare un topo morto fa schifo anche ai criminali napoletani”. Spesso le rapine non vengono formalizzate perchè nei migliori di casi non vanno a buon fine oppure vengono sventare da un guidatore particolarmente freddo.

“Nonostante le tante iniziative messe in campo da questo Governo e gli sforzi compiuti dal Viminale prima con Salvini e poi con Piantedosi, penso ad esempio all'aumento delle forze di polizia e al potenziamento della videosorveglianza, l'area metropolitana soffre per l'escalation della criminalità predatoria agevolata anche da tanti anni di politiche buoniste del centrosinistra”, spiega a Libero il senatore leghista Gianluca Cantalamessa, componente della commissione parlamentare antimafia.

“Coltiviamo la speranza di invertire questo trend”, conclude speranzoso l'esponente del Carroccio, “perché i segnali positivi ci sono: dopo anni, Napoli non è più tra le 10 città più pericolose d'Italia; ed è un dato da non sottovalutare”.