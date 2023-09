"L'Appennino si muove...". Le cause del terremoto in Toscana

Il terremoto di magnitudo 4.9 che nella giornata di ieri ha colpito Toscana e Romagna ha delle cause ben precise che dipendono innanzitutto dall'attivazione di una faglia lunga alcuni chilometri che ha generato il sisma il cui epicentro è stato registrato a circa 8,4 chilometri di profondità. La scossa, però, è inserita all'interno di un sistema più complesso e ampio che riguarda l'Adriatico.

La spiegazione dell'esperto

" È una faglia definita 'normale', cioè di tipo distensivo, frequente nell’Appennino centro-settentrionale. Sono in corso analisi per puntualizzare i movimenti specifici. Sono faglie che provocano il ribassamento di un’area", ha spiegato al Corriere il prof. Davide Piccinini, sismologo e primo ricercatore dell’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia della sezione di Pisa. Quel che molti non sanno, però, è che l'Appennino settentrionale si muove verso nord-est a causa dei " movimenti della placca Adriatica, che trascina con sé la parte esterna della catena appenninica. Quanto è avvenuto ieri fa parte della normale dinamica di questa parte di Appennino", ha sottolineato l'esperto.

Come un effetto a catena, i collegamenti sono molto più ampi e vasti di quanto possiamo immaginare: la placca Adriatica, a sua volta, fa parte di una specie di promontorio della placca Africana, più grande, che si è introdotto dentro quella Euroasiatica. Il prof. Piccinini spiega che il nostro Appennino si trova nel punto di contatto " tra quest’ultima e quella Adriatica. A Nord, come in Friuli, ci sono movimenti di compressione, sui lati movimenti di distensione-stiramento come in Mugello".

Lo sciame sismico

Altre scosse si assestamento sono proseguite per tutta la notte tra Toscana e Emilia Romagna con quella più forte registrata dall'Ingv pari a una magnitudo 3.0 a 5 km da Marradi e una profondità di 8 chilometri. In via precauzionale, in molti Comuni dell'area le scuole sono rimaste chiuse anche oggi. L'area è sismica e non nuovo a forti terremoti come quello che nel 1919 fu di magnitudo 6.4 e considerato tra più forti del Ventesimo secolo nel nostro Paese. " In Italia ogni anno avvengono alcune migliaia di terremoti di magnitudo compresa tra 3.0 e 4.0 e qualche decina di magnitudo superiore a 4.0", spiega il sismologo. Fino alla serata di ieri ci sono state circa 160 nuove scosse dopo quella principale della mattinata, 25 di queste con magnitudo 2.0. " Al momento è impossibile dire quanto a lungo possa durare lo sciame sismico"