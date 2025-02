Larve nella pasta servita ai bambini: choc alla scuola elementare di Roncade

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono iniziati questa mattina i controlli dei carabinieri del Nas di Treviso nella mensa della scuola elementare di San Cipriano di Roncade, piccolo Comune del Trevigiano, dove ieri, giovedì 27 febbraio, sono state trovate delle larve nella pasta al pomodoro servita agli scolari. I campioni del cibo sono stati inviati al Servizio di Igiene Alimentare e Nutrizione dell’Ulss 2, che sta effettuando le analisi.

La scoperta delle maestre

A fare questa spiacevole scoperta sono state alcune maestre presenti in mensa, che hanno notato la presenza di alcuni vermi nella pasta servita agli alunni. Una docente ha immediatamente scattato una foto e informato la dirigente scolastica, che a sua volta ha allertato il Sindaco e l’Asl di competenza. "Noi genitori - scrive in una lettera una mamma - abbiamo più e più volte segnalato al sindaco di Roncade il nostro malcontento nei confronti del servizio, ma dopo quanto accaduto oggi non possiamo non rendere pubblico come vengono trattati i bambini".

L'intervento del sindaco

La replica del sindaco è arrivata puntale. “Questo è un fatto gravissimo e gli esami di controllo necessari sono già in fase di esecuzione”, ha assicurato il sindaco di Roncade, spiegando che l’amministrazione si è subito mobilitata con l’Asl di riferimento per chiarire i fatti. “I nostri uffici hanno provveduto a contattare immediatamente il biologo incaricato dal comune di Roncade per il controllo del servizio di refezione che ha raccolto dei campioni e li ha inviati al SIAN (Servizio Igiene Alimentare e Nutrizione) della Ulss 2” , ha comunicato fin da subito il primo cittadino.

Nel mirino dei genitori, ovviamente, sono finite l’azienda che ha recentemente vinto l’appalto per la gestione della mensa scolastica. Non è la prima volta che succede: In passado alcuni genitori hanno denunciato episodi analoghi, con presenza di corpi estranei nei pasti serviti, in altre scuole della provincia. L'azienda di ristorazione che ha vinto l'appalto gestisce la mensa della scuola dallo scorso settembre, ma è presente anche in diverse altre scuole del territorio.

"La soglia di attenzione dell’amministrazione su questa questione è altissima, attendiamo gli esiti dei controlli; in base a questi richiederemo spiegazioni puntuali e valuteremo l’iter più idoneo da mettere in campo per i nostri bambini”, ha assicurato il sindaco.