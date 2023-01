"Ha maltrattato piccioni sul set". Il regista Michael Bay a processo in Italia

È accusato di aver scagliato quaranta piccioni contro un'automobile. No, non è uno scherzo ma il processo che dovrà affrontare il famoso regista Michael Bay (Bad Boys, Pearl Harbor, Transformers) insieme ad altre tre persone relativamente a quanto accaduto sul set del 2018 de film Netflix "6 Underground", girato fra Toscana e Lazio. A differenza di quanto inizialmente diffuso dal sito The Wrap, nelle riprese della pellicola non sarebbe rimasto ucciso alcun piccione. " Sono un noto amante degli animali e un grande attivista per gli animali ", ha detto Bay in una dichiarazione a The Wrap. " Nessun animale coinvolto nella produzione è stato ferito o danneggiato. O su qualsiasi altra produzione a cui ho lavorato negli ultimi 30 anni". Come riporta il Corriere della Sera, a quanto risulta i quaranta piccioni protagonisti di questa storia sono felicemente tornati al loro posto, allo Zoo Grunwald di Anguillara Sabazia (Roma). Sani e salvi, dunque. E allora qual è il problema? L'accusa è che il regista e il suo entourage abbiano messo a repentaglio il benessere e l'equilibrio di una folta rappresentanza di piccioni, che in Italia sono una specie protetta. Saranno per questo giudicati dalla seconda sezione del Tribunale monocratico di Firenze.

L'accusa contro Bay

Tutto nasce dalla denuncia di un agente della polizia municipale che avrebbe assistito alle riprese del film d'azione. In una delle spettacolari scene della pellicola, il protagonista Ryan Reynolds si lancia a tutta velocità per le vie di Firenze quando, a un certo punto, l'auto del conducente incontra un ostacolo inatteso: uno stormo di piccioni. Secondo l'accusa nata dal vigile e rappresentata dalla pm fiorentina Christine Fumia Von Borries, anziché far semplicemente alzare in volo i piccioni, questi ultimi sarebbero stati gettati con forza contro il parabrezza della vettura in movimento, rischiando di ferirli. Secondo il pm, infatti, gli imputati " sottoponevano in tal modo per crudeltà e senza necessità circa 40 piccioni a sevizie e comportamenti insopportabili per le loro caratteristiche etologiche " e " scagliavano con violenza e in modo diretto ad ogni passaggio dell'auto dato che la scena veniva ripetuta 6/7 volte tali piccioni contro il parabrezza e il paraurti di tale vettura ". Nessun piccione morto, fortunatamente, ma secondo il pm, gli animali a quel punto " subivano un fortissimo urto contro il proprio corpo, ruotavano su se stessi, perdevano numerose penne ".

La legge che tutela i piccioni