Il lavoro in Finlombarda e le erogazioni di credito: chi è la donna accoltellata a Milano

La donna accoltellata questa mattina a Milano, nella centralissima piazza Gae Aulenti che, a quell'ora, brulica di persone che raggiungono i propri uffici, è una 43enne, impiegata presso Finlombarda, società finanziaria di Regione Lombardia che supporta lo sviluppo economico di imprese, PA, enti di ricerca e professionisti lombardi. Stando alle informazioni finora note la vittima sarebbe impiegata nell'ufficio Credito con mansioni di stipula ed erogazioni. Anche per questo motivo l'attività di indagine che sta operando per individuare l'aggressore non sta escludendo nessuna pista, nemmeno quella legata al lavoro svolto dalla donna.

È stata trovata questa mattina da alcuni passanti riversa sul passaggio pedonale della Biblioteca degli alberi, a breve distanza dal suo ufficio che sorge proprio in piazza Gae Aulenti, con il coltello ancora conficcato nella schiena. L'aggressione è avvenuta in un corridoio tra l'edificio in cui lavora la donna e quello in cui si trova un bar, nei pressi di una rastrelliera per biciclette. Un posto in cui vi sono telecamere di sorveglianza, in un momento in cui in zona passa molta gente per andare al lavoro.

Secondo le informazioni finora note è stata colpita con un grosso coltello da cucina con una lama lunga circa 25 centimetri, che pare abbia perforato il polmone sinistro e la milza. Il marito è stato informato da alcuni colleghi della donna e si è precipitato in loco in bicicletta, accompagnandola poi in ospedale in ambulanza.

Pare che la donna, seppure in condizioni gravissime, non abbia mai perso conoscenza e sia arrivata all'ospedale Niguarda di Milano ancora lucida. Qui è stata affidata al trauma-team che nella mattina ha iniziato l'operazione per salvarle la vita.