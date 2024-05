"L'esercito di Maometto tornerà". La "minaccia" dalle pagine dei maranza

Le manifestazioni per la Palestina sono spesso supportata da sigle politiche più o meno occulte. In piazza, insieme ai collettivi, agli anarchici e agli indipendenti, sfilano spesso compagini dichiaratamente comuniste come Potere al popolo, la Rete dei Comunisti e il Fronte della Gioventù comunista, solo per citarne alcuni. E spesso gli stessi collettivi e organizzazioni sono loro affiliati. Durante una recente manifestazione di quest'ultima sigla, svoltasi a Padova, alcuni figuri con il volto coperto integralmente dalla kefiah e dalla bandiera americana hanno dato fuoco alla bandiera della Nato, sventolando il vessillo del Paese mediorientale e quello del FGC.

Il video è stato ripreso da un gruppo Instagram orgogliosamente "maranza", gestito da giovani di origine straniera che vivono nel nostro Paese e che, in base a ciò che pubblicano, poco amano l'Italia. Ci sono i video in cui vengono bruciati i manifesti elettorali di Meloni, quelli in cui le riviste che parlano del premier vengono (non metaforicamente) presi a calci. Riprendono anche ciò che avviene all'estero ma si concentrano sull'Italia e il loro nome richiama, volutamente, quello del Fronte popolare per la Liberazione della Palestina, che per l'Europa e gli Stati Uniti, oltre che per il Canada, è un'organizzazione terroristica.

Nel video del Fronte della Gioventù comunista pubblicato sul profilo dei "maranza" si leggono diversi messaggi ma sono soprattutto due ad attirare l'attenzione e a far scattare un campanello d'allarme, uno dei quali lasciato da un italiano ben noto negli ambienti dell'estrema sinistra. Nel lasciare un commento, questa persona scrive, in caratteri arabi: " Khaybar, Khaybar, Oh Ebrei! L'esercito di Maometto tornerà ". È uno slogan islamico che fa riferimento alla battaglia di Khaybar condotta da Maometto nell'omonima oasi dell'Arabia Saudita abitata ai tempi dagli ebrei, che vennero cacciati dai musulmani.

E questo slogan oggi viene spesso scandito durante le manifestazioni contro Israele, il che dà la misura dell'orientamento e del clima che si respira in quelle occasioni, nonostante le dichiarazioni secondo le quali i pro Palestina sarebbero pacifisti. Ma c'è di più, perché questo specifico slogan viene anche invocato durante gli attacchi terroristici islamici.

La nazione tornerà unita perché è un ordine di Dio

Al messaggio in questione, sulla pagina dei maranza, replica un ragazzo di origine straniera che, sempre con caratteri arabi, risponde: "".