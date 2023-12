L'immobiliarista romano Danilo Coppola è stato arrestato a Dubai

E' stato arrestato a Dubai l'immobiliarista romano Danilo Coppola, classe 1967. Coppola era diventato noto tra il 2004 e il 2006 per il tentativo di scalata ad Antonveneta e Bnl assieme a Stefano Ricucci e Giuseppe Statuto che per questo furono ribattezati "i furbetti del quartierino". Coppola è stato fermato nell'emirato con l'accusa di tentata estorsione emessa l'8 marzo 2022 dalla Procura della Repubblica di Milano. A seguito delle indagini l'immobiliarista era stato inizialmenete individuato in Svizzera, stato che però non concesse l'estradizione in quanto l'imputazione a carico dell'imprenditore non è considerata reato punibile con il carcere. " Dall’8 marzo c’è un ordine di custodia cautelare nei miei confronti. L’ho saputo e ho preferito non farmi trovare. Non vorrei fare l’ennesimo carcere preventivo per poi essere di nuovo assolto ", era stato il commento dell'imprenditore al Corriere della Sera circa la sua latitanza.

Le vicende giudiziarie di Coppola

I guai giudiziari per Danilo Coppola sono iniziati il 1º marzo 2007 quando venne arrestato con le accuse di bancarotta, riciclaggio, associazione a delinquere e appropriazione indebita. In quella circostanza gli furono sequestrati beni per circa 120 milioni di euro. La sentenza lo vide condannato in primo grado a 6 anni di reclusione per bancarotta fraudolenta: una delle sue società, la Micop, avrebbe evaso 18 milioni di euro. Oltre alla Micop c'erano altre 12 società del suo gruppo finite in bancarotta, con distrazioni complessive, secondo la procura di Roma, di oltre 300 milioni di euro. Dopo 104 giorni di isolamento, durante i quali tentò il suicidio, gli vennero concessi gli arresti domiciliari per via della patologia di claustrofobia riconosciuta dai periti.

Nel giugno del 2010 Coppola raggiunse un accordo per saldare il contenzioso con il Fisco per 200 milioni di euro e successivamente, nel febbraio 2011, l'Agenzia delle entrate dichiarò estinti i debiti del gruppo Coppola, notificando il pagamento come idoneo a soddisfare anche le pretese a titolo risarcitorio connesse al debito tributario di ciascuna società, e agli eventuali inadempimenti che lo generarono.

Con sentenza del 31 ottobre 2012 la Corte di Cassazione accolse il ricorso della Micop Immobiliare annullando così la sentenza di fallimento. Il 7 maggio 2013, a pochi mesi dall'annullamento del fallimento da parte della Cassazione, la Corte d'Appello del Tribunale di Roma emise la sentenza di assoluzione con formula piena di Coppola dall'accusa di bancarotta fraudolenta “perché il fatto non sussiste”, ribaltando di fatto la sentenza di primo grado. Per questa vicenda il Gruppo Coppola subì danni pari a 1,2 miliardi di euro.

Il 24 maggio dello stesso anno viene arrestato dalla Guardia di Finanza di Milano con l’accusa di bancarotta fraudolenta e sottrazione fraudolenta al pagamento di imposte in relazione all'indagine sulla Porta Vittoria SpA, la sua società che avrebbe dovuto riqualificare l'omonimo quartiere milanese e che è stata salvata dal fallimento su richiesta dei creditori tra cui il Banco Popolare esposto per 200 milioni di euro. Il 1 luglio 2022 è stato condannato in via definitiva dalla Corte di Cassazione a 7 anni di reclusione, confermando quanto stabilito dalla Corte di Appello di Milano il 17 luglio 2020.