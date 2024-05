L'influencer ferita è in rianimazione. Marito indagato: "Tentato omicidio"

Il marito aveva chiamato il 118 parlando di incidente domestico, ma gli investigatori hanno subito sospettato che potesse esserci altro dietro al caso di Soukaina El Basri, la trentenne biellese di origine marocchina, influencer con 80mila follower su Instagram specializzata in beauty e fashion, che è ricoverata in condizioni critiche all`ospedale Maggiore di Novara, dove è stata trasferita dopo un primo ricovero in quello di Biella, con un foro nel petto.

Giovedì scorso era stato l`uomo, Johnatan Maldonato, dipendente di un`azienda di caffè, con cui la giovane ha avuto due figlie di 5 e 6 anni, ad allertare i soccorsi: «Correte, mia moglie si ferita cadendo in casa». Nell`abitazione di Chiavazza c`erano anche le bambine. Per giustificare la ferita sul petto agli operatori del 118 ha spiegato che la donna era caduta sullo spigolo aguzzo di una cassettiera. Ma la versione ufficiale non ha convinto né i soccorritori, né i magistrati della Procura di Biella, che ieri hanno iscritto Maldonato nel registro degli indagati per tentato omicidio. L`influencer era ancora cosciente quando è arrivata l`ambulanza e ai soccorritori ha confermato la versione della caduta accidentale contro lo spigolo di una cassettiera. Poi le sue condizioni sono precipitate e ora è ricoverata in prognosi riservata dopo aver avuto un attacco cardiaco. In casa c`era tantissimo sangue, troppo per una caduta, ma nessuna arma. La polizia ha raccolto le testimonianze del fratello e della sorella di Soukaina, che hanno riferito di una situazione di tensione tra i due. I rapporti della coppia erano problematici da tempo e ciò ha fatto accantonare agli inquirenti l`ipotesi dell`incidente. «Siu», questo il nickname della giovane sui social, non può vedere nessuno della sua numerosa famiglia, giunta dal Marocco per starle vicina. Un isolamento necessario per consentire ai magistrati di indagare. L`uomo si è trasferito invece a casa dei genitori.

Intanto è stato dato incarico ad un perito di analizzare il foro per valutarne la compatibilità con un`arma bianca. L`ipotesi è che la ferita possa essere stata provocata da un oggetto appuntito compatibile con un punteruolo durante una discussione degenerata. Amici e vicini della coppia hanno raccontato di litigi sempre più frequenti tra i due, anche in presenza delle due figlie piccole.

La casa è stata posta sotto sequestro per consentire alla polizia scientifica di cercare indizi che possano spiegare l`origine della ferita.