Lite tra i genitori della piccola Kata: il padre finisce in ospedale

Articolo in aggiornamento

Litigio improvviso fra Miguel Angel Chicclo Romero e Kathrina Alvarez, i genitori della bambina Kataleya scomparsa a Firenze dal 10 giugno. Nel pomeriggio di oggi la polizia è dovuta intervenire per sedare una lite tra i due ma mentre gli agenti erano già presenti e stavano calmando gli animi, l'uomo ha rotto una bottiglia e ha minacciato di ferirsi con un coccio di vetro. Non è arrivato al compimento dell'atto ma il suo stato di agitazione ha spinto gli agenti a chiedere l'intervento dell'ambulanza del 118, che ha portato l'uomo in ospedale per accertamenti.

Le cause della lite non sono note, ora saranno gli investigatori a cercare di capire se possa c'entrare qualcosa la scomparsa della bambina o se sia solamente frutto del momento di tensione che i due stanno vivendo vista la situazione. Lo scorso 16 agosto il gip ha convalidato l'arresto dello zio di Kata e di altri uomini nell'ambito de presunto racket all'interno dell'hotel Astor, edificio occupato in cui viveva la famiglia di Kata. Lo zio della bambina sarebbe stato uno delle menti dell'organizzazione e gli investigatori, tra le piste seguite, non escludono che proprio il racket possa essere la causa del rapimento della bambina.