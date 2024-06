Lo strano bagliore nel cielo e il giallo di Musk dietro l'avvistamento nei cieli dell'Italia

Ascolta ora 00:00 00:00

Gli avvistamenti in cielo di oggetti difficili da identificare o di luci strane e fenomeni inspiegabili stanno diventando sempre più frequenti in ogni parte del mondo, Italia compresa, e, non essendoci spesso e volentieri alcuna spiegazione ufficiale circa la loro origine o natura, vengono proposte le ipotesi più disparate. Così tanto che la prima sensazione che balza in testa a chi vi assiste direttamente è che si ignori per davvero la reale natura del fenomeno o che la si voglia in qualche modo tenere occultata.

Nelle scorse ore, sui cieli del nostro Paese, sono stati segnalati numerosissimi avvistamenti di un singolare bagliore, che ha indugiato a lungo in aria prima di dissolversi. Sono stati tanti gli italiani con il naso all'insù a immortalare quella inusuale apparizione e a diffonderla sul web e sui principali social network, facendo diventare virali video e fotografie.

Lo spettacolare evento si è verificato durante la tarda serata di ieri, domenica 23 giugno: in un orario compreso tra le ore 21.30 e le ore 22.00 un oggetto splendente accompagnato da una strana aura o nuvola altrettanto luminosa è comparso in cielo risultando chiaramente visibile in particolar modo nel Sud dell'Italia, dato che gli avvistamenti più numerosi provenivano dalla Sicilia, dalla Calabria, dalla Puglia e dalla Basilicata.

Le immagini hanno fatto il giro della rete, e tanti curiosi si sono aggiunti a coloro che avevano effettuato le segnalazioni per primi: "Una luce stranissima che non avevo mai visto, sembrava che sotto avesse una sorta di nuvola" , ha commentato un ragazzo sui social network.

Una situazione che a qualcuno ha ricordato lo strano fenomeno segnalato nel 2023 e risultato visibile, in quel caso, nei cieli del Nord Italia, specie in Piemonte, in Liguria e in Lombardia. A dare una spiegazione del bagliore fu in quel caso il Ministero della Difesa francese, secondo la testimonianza del quale si trattava di un test militare. "Questa sera, dal centro di test missilistico di Biscarrosse, DGA, è stato effettuato con successo un lancio di prova di un missile M51 senza carica nucleare. Obiettivo: proteggere gli interessi vitali della Francia in ogni circostanza" , dichiarò su X.

In questo caso, invece, non è arrivata alcuna spiegazione. Per qualcuno si tratterebbe dell'apertura di un portale o di un fenomeno di origine extra-terrestre, mentre secondo altri sarebbe la solita sonda per rilevamenti meteorologici, una delle spiegazioni più gettonate in questi casi. "È pieno di avvistamenti praticamente identici a questo. È luminoso perché a quella altezza è ancora percepibile la luce solare che si infrange su di esso", ha scritto un internauta su Facebook.

Qualcuno ha parlato di un razzo lanciato oltre l'atmosfera del nostro Pianeta, e la luminescenza deriverebbe dalla rifrazione della luce solare sulle particelle di gas rilasciate.

Ecco perché c'è chi ha collegato l'avvistamento con il lancio da Cape Canaveral, in Florida, di un razzo contenente satellitiavvenuto nel primo pomeriggio di ieri. In questo caso, a differenza di altre circostanze, l'azienda non ha confermato il collegamento, per cui tanti continuano a interrogarsi sulla reale natura del fenomeno.