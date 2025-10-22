Lotta alla fame, Fondazione Snaitech e Rise Against Hunger insieme per aiutare i bambini

Fondazione Snaitech partecipa a una nuova iniziativa di volontariato aziendale promossa in collaborazione con Rise Against Hunger Italia, organizzazione internazionale no profit impegnata nella lotta contro la fame e la malnutrizione nel mondo attraverso la distribuzione di pasti nutrienti e il supporto a programmi educativi e agricoli. Rinnovo dell’impegno a favore delle comunità che fa parte di un progetto congiunto che coinvolge Sisal, Snai e PokerStars Italia – brand di Flutter SEA – uniti nel sostenere concretamente il diritto fondamentale al cibo e la promozione di uno sviluppo sostenibile.

Circa 400 persone provenienti dalle tre realtà della Regione Flutter SEA – Snai, Sisal e PokerStars – partecipano al confezionamento di oltre 112.000 razioni alimentari, garantendo un anno di accesso al cibo per 520 bambini e bambine nell’ambito del Progetto di scolarizzazione e uguaglianza di genere promosso da Rise Against Hunger in Africa Subsahariana.

La prima giornata di volontariato aziendale si è svolta all’Ippodromo Snai San Siro a Milano, mentre i colleghi e le colleghe delle sedi di Roma e Porcari (Lucca) saranno impegnati rispettivamente il 23 ottobre presso gli spazi di Cinecittà e il 29 ottobre presso l’Ippodromo Snai Sesana di Montecatini Terme.

“Siamo orgogliosi di proseguire il percorso di volontariato aziendale che da sempre caratterizza l’attività di Fondazione Snaitech e che ora rappresenta un collante tra le persone di Snai, Sisal e PokerStars all’interno della Regione Flutter SEA South Europe & Africa - sottolinea Laura Campopiano, Flutter SEA Sustainability senior director e amministratore di Fondazione Snaitech -. Questa iniziativa testimonia come i nostri brand condividano un sistema di valori comune, fondato sulla responsabilità sociale, la solidarietà e l’impegno concreto verso le comunità in cui operano. Garantire un adeguato accesso al cibo rappresenta la base per costruire un futuro migliore per tanti bambini e bambine”.

“Collaborazioni come questa rappresentano una parte fondamentale del nostro lavoro: unire persone, aziende e comunità per costruire insieme un futuro libero dalla fame. Il contributo delle persone di Snai, Sisal e PokerStars - aggiunge Alberto Albieri, presidente di Rise Against Hunger Italia dimostra come l’impegno collettivo possa tradursi in un aiuto concreto per centinaia di bambini e bambine, garantendo loro non solo un pasto quotidiano, ma anche la possibilità di crescere, studiare e sognare un domani migliore”.

Le tre giornate di volontariato si inseriscono nel quadro della campagna globale “Do More Together” che coinvolge i dipendenti del Gruppo Flutter, leader globale nel settore del scommesse sportive e iGaming, in iniziative di volontariato sociale e ambientale a livello internazionale e rientrano nel Positive Impact