L'ultima di Chef Rubio: "Anche la Treccani è schifosamente sionista"

Chef Rubio prosegue la sua crociata. Tornato al centro del dibattito mediatico in seguito alla denuncia di Liliana Segre – il trentanovenne puntò il dito contro il “vergognoso silenzio sistematico” su quella che bollava come “pulizia etnica” contro i palestinesi in Israele – l’ex unto e bisunto ha messo nel mirino un altro pseudo-nemico. Attenzione però: nessuna persona, ma un’enciclopedia, per la precisione la Treccani.

L’ultima trovata di Chef Rubio

Attivissimo su Twitter per difendersi-contrattaccare sul caso Segre, Chef Rubio ha colto l’occasione per spendere qualche parola sulla Treccani. Il motivo? La definizione di antisionismo: “Atteggiamento culturale e politico di opposizione e di contrasto alle più radicali espressioni del sionismo”. Una formula tutt’altro che apprezzata dall’ex volto Discovery.

L’invettiva è piuttosto perentoria: “Comunque anche la Treccani è schifosamente sionista. Leggevo la definizione di ANTISIONISMO e vengo a scoprire che per loro esiste anche il sionismo moderato. Non sapevo esistessero colonialismo, razzismo, suprematismo genocidio e antisemitismo (palestinesi sono semiti) moderati” .

Comunque anche la @Treccani è schifosamente sionista. Leggevo la definizione di ANTISIONISMO e vengo a scoprire che per loro esiste anche il sionismo moderato. Non sapevo esistessero colonialismo, razzismo, suprematismo genocidio e antisemitismo (palestinesi sono semiti) moderati pic.twitter.com/ZQJ2A483uL — Rubio (@rubio_chef) December 8, 2022

Le reazioni social