L'ultimo saluto di una città in lutto a Giovanbattista Cutolo

Napoli e i napoletani si stringeranno, alle ore 15 di questo pomeriggio, mercoledì 6 settembre, intorno alla Chiesa del Gesù Nuovo per dare l'estremo saluto a Giovanbattista Cutolo, il musicista 24enne ucciso da tre colpi d'arma di fuoco la sera del 31 agosto in piazza Municipio da un 16enne dopo una lite per un parcheggio.

Il rito funebre sarà celebrato da don Mimmo Battaglia, arcivescovo della diocesi di Napoli mentre il sindaco Gaetano Manfredi ha dichiarato il lutto cittadino per l'occasione solenne. Al funerale, in rappresentanza del governo, i ministri dell'Interno e della Cultura, Piantedosi e Sangiuliano. Per l'evento è stato anche allestito un maxischermo adiacente la Basilica di Santa Chiara, con folto dispiegamento delle forze dell'ordine, in modo da consentire a chiunque volesse rendere omaggio al feretro del ragazzo di assistere alle esequie ove non trovi posto in chiesa.

Era stata proprio la mamma del cornista dell'Orchestra Scarlatti Young, Daniela di Maggio, a rendere pubblica, qualche giorno fa, la data della cerimonia durante una veglia celebratasi in piazza Municipio, nel punto dove il figlio è stato mortalmente colpito, al fianco di don Maurizio Patriciello, il parrocco di Caivano che invitò il premier Meloni a fare visita al Parco Verde dove erano state abusate due bambine di 10 e 12 anni. La mamma di Giovanbattista si è rivolta a tutta la cittadinanza napoletana affinché partecipi alle esequie del figlio per diffondere la speranza di riscatto in tutta la città: "Il funerale di Giovanbattista dev'essere un momento di riscatto per Napoli. Venite tutti".

Nel suo appello la mamma di Giogiò, come lo chiamavano familiari e amici, si è rivolta non solo a cittadini comuni ma anche ai rappresentanti della società civile, musicisti e calciatori in particolare, affinché con la loro partecipazione, "la brutta gente della città tornerà nelle fogne" , come riportato da Fanpage. Il Conservatorio della città ha aderito all'appello della Di Maggio, anticipando ala chiusura delle attività alle 14:30 per dare modo a studenti e professori di omaggiare la bara di Cutolo, mentre la Società sportiva Calcio Napoli ha fatto sapere che sta valutando come prendere parte alle esequie dato che la presenza di calciatori noti in piazza potrebbe rendere difficile la gestione della folla presente.

Nel frattempo il questore Maurizio Agricola ha predisposto la chiusura di un mese del locale "Dog out" dove ha avuto luogo la lite tra Cutolo e il minorenne, culminata poi con l'omicidio. L'avvocato del 16enne, per ora ancora in carcere, Davide Piccirillo ha dichiarato, come riportato da Napoli Today: " Il ragazzo è sotto choc, non parla, sa di aver rovinato la vita di un ragazzo, la sua e quella di due famiglie. Ha metabolizzato il suo gesto, ha chiesto scusa alla famiglia e valuteremo il momento opportuno per avanzare la scuse anche ai parenti del giovane musicista" .

Ciò che si spera è che la morte di giovanbattista Cutolo non sia avvenuta in vano come auspicato da sua mamma e che la giustizia faccia il suo corso.