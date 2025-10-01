Lutto nell'imprenditoria italiana: morto Giuseppe De Cecco

È scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, numero uno del famoso pastificio - nato nel 1886 grazie a Filippo Giovanni De Cecco - e figura centrale dell'azienda da oltre 30 anni. Un lutto per l'imprenditoria made in Italy e per lo sportpescarese.

In una nota l'azienda ha fatto sapere che "il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l'intera giornata di domani" per onorarne la memoria e ricordare il contributo straordinario dato all'impresa. "Alla famiglia De Cecco - continua il documento - vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda".

Una figura che non si è fermata solo all'azienda, ma che si è cimentata anche nel mondo del calcio. Don Beppe - questo il soprannome datogli dai pescaresi - infatti ha guidato anche il Pescara Calcio in qualità di presidente, raggiungendo la Serie A nella stagione 2011-2012. Anche la società ha voluto ricordarlo: "Figura di grande importanza nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia.