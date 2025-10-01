Lutto nell'imprenditoria italiana: morto Giuseppe De Cecco

È scomparso Giuseppe Adolfo De Cecco, numero uno del famoso pastificio - nato nel 1886 grazie a Filippo Giovanni De Cecco - e figura centrale dell'azienda da oltre 30 anni. Un lutto per l'imprenditoria made in Italy e per lo sportpescarese.
In una nota l'azienda ha fatto sapere che "il Gruppo ha deciso di sospendere tutte le attività a partire da oggi e per l'intera giornata di domani" per onorarne la memoria e ricordare il contributo straordinario dato all'impresa. "Alla famiglia De Cecco - continua il documento - vanno le più sentite condoglianze da parte di tutti i dipendenti e collaboratori, uniti nel ricordo di un uomo che ha dedicato la sua vita al lavoro, alla sua comunità e ai valori che contraddistinguono la nostra azienda".
Una figura che non si è fermata solo all'azienda, ma che si è cimentata anche nel mondo del calcio. Don Beppe - questo il soprannome datogli dai pescaresi - infatti ha guidato anche il Pescara Calcio in qualità di presidente, raggiungendo la Serie A nella stagione 2011-2012. Anche la società ha voluto ricordarlo: "Figura di grande importanza nella storia del Delfino, grazie alla sua iniziativa il Pescara Calcio seppe rialzarsi in uno dei momenti più bui della propria storia. La tifoseria biancazzurra lo ricorderà sempre con affetto e gratitudine. La Delfino Pescara 1936 e il presidente Daniele Sebastiani porgono le più sincere condoglianze alla famiglia De Cecco in questo momento di grande dolore"