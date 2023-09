Alatri, schianto in diretta Facebook: così il maghrebino travolge mamma e figli

Fortunatamente non siamo di fronte a una tragedia, ma quanto accaduto ad Alatri ha rischiato davvero di prendere la forma di una dramma. Comunque la vicenda fa tornare di nuovo al centro l'importanza della sicurezza stradale, che spesso viene sacrificata in nome dell'esibizionismo e di chissà quale esigenza dettata dai social. Lungo la strada provinciale Santa Cecilia un'Audi (alla cui guida vi era un un maghrebino in diretta social) viaggiava a velocità sostenuta, ha preso la curva in maniera larga e si è schiantata contro una Nissan. Il bilancio è di soli feriti.

Non può passare in secondo piano il fatto che l'automobilista a bordo dell'Audi fosse in diretta su Facebook. Nell'impatto sono rimaste ferite tre persone: si tratta di una mamma e dei suoi due figli, tutti sulla Nissan. Sono apparse subito serie le condizioni della bambina, che è stata elitrasportata al Bambin Gesù di Roma. Gli altri feriti sono stati trasportati dalle ambulanze del 118 all'ospedale Spaziani di Frosinone.

Le immagini immortalate dalla diretta su Facebook sono impressionanti. L'Audi sfreccia sulla strada, raggiunge una velocità molto elevata, prende una curva in maniera larga, il maghrebino perde il controllo della vettura e si va a schiantare contro l'utilitaria che stava viaggiando sulla corsia opposta e che ovviamente non ha potuto evitare il frontale. Di certo non è inosservato il ritmo rap che in sottofondo, ad alto volume, faceva da contorno alle riprese live. A testimoniare la velocità sostenuta vi sono anche le case e la campagna che si intravedono dal parabrezza e che scorrono sempre più veloci nella diretta.

Improvvisamente c'è la curva a destra, l'Audi non la prende correttamente e invade l'altra corsia occupata dalla Nissan Qashqai di colore nero. Poi l'impatto violento. La diretta Facebook non s'interrompe, va avanti, gli air bag esplosi coprono lo schermo del cellulare, si riescono a sentire chiaramente le prime reazioni. La musica viene sovrastata dalle urla di una donna: " Chiama papà, chiama papà! ". Poi si rivolge a una bambina che nel frattempo continua a piangere disperata: " Amore, amore, come stai? ".

Stando a quanto si legge su Il Messaggero, il video è stato acquisito dai carabinieri. Le immagini saranno importanti per accertare diversi parametri, dalla velocità alle cause dell'incidente passando per le condotte di guida. L'automobilista sull'Audi se l'è cavata solo con qualche graffio. Per lui, in attesa degli sviluppi del caso, si potrebbe profilare una serie di gravi imputazioni.