Occhio a queste truffe su Whatsapp: così vi svuotano il conto

Il numero delle truffe online è cresciuto in modo esponenziale negli ultimi anni: i dati riportati dalle forze dell'ordine segnalano un inquietante + 30%.

Il pacco

Tra email, messaggi e vocali fasulli, i truffatori non si fanno mancare niente. Una delle frodi che ultimamente gira di più è quella del finto corriere. "Il tuo pacco è arrivato al nostro magazzino ma a causa delle informazioni sull’indirizzo errate, non può essere spedito" , recita l'avviso, ma in realtà si tratta solo di un messaggio che contiene il classico link da cliccare per aprire le porte ai cybercriminali. Link che conduce a un portale in cui vengono sottratti dati sensibili alla vittima di turno, la quale ingenuamente compila il form con le informazioni richieste e mette a rischio il proprio conto corrente.

Trading online

Negli ultimi 12 mesi tra le truffe più in voga c'è di certo quella del trading online: nei primi mesi del 2024 il numero dei casi denunciati è letteralmente raddoppiato rispetto allo scorso anno. Ma di cosa si tratta esattamente?

Uno dei casi più recenti è quello che ha visto cadere vittima una ex commerciante romana di 60 anni: la donna,oggi pensionata, viene attratta da una pubblicità decisamente allettante su Facebook. "Potevo investire i miei soldi e riuscire a ottenere un capitale maggiorato" , denuncia la 60enne alla polizia postale, come riferito da Repubblica, "ho parlato al telefono con un addetto che mi ha guidata per scaricare la piattaforma" . Il fatto è che tutto sembrava davvero andare per il meglio, almeno all'inizio.

La pensionata vede un attivo di 100mila euro sul suo conto, per cui, fiduciosa, ne investe ulteriori 100mila. I problemi arrivano quando decide di incassare la somma, dato che dall'altro capo del telefono non risponde più nessuno. Per lei, peraltro, è stato ancora più dannoso rivolgersi a un avvocato: la signora viene truffata anche da quest'ultimo, finendo in una spirale di depressione e con un rosso nel conto da 250mila euro che le fa perdere il negozio e addirittura l'automobile. Inutile tentare di risalire ai responsabili dalla piattaforma di trading, dato che queste nascono e muoiono sul web nel tempo necessario ai truffatori per incassare un bel gruzzolo prima di far perdere definitivamente le proprie tracce. E di queste false pubblicità i social sono pieni, tra Facebook, Instagram e TikTok

"Sono molto credibili, ogni giorno riceviamo dalle 3 alle 4 denunce su Roma" , racconta a Repubblica Alessandra Belardini, responsabile del Centro operativo Sicurezza cibernetica del Lazio. "Più delle truffe col finto pacco e più di quelle con i messaggi alla mamma. Il trading online sta colpendo cittadini che denunciano la perdita di tutti i risparmi, parliamo di cifre dai 300 ai 400 mila euro" , aggiunge. "È allarmante perché tutti vogliono guadagnare velocemente e in poco tempo. Le criptovalute non tutti le sanno usare e ci si affida a false strutture di investimento" , conclude.

Carta di credito

La carta di credito spedita a casa è un altro raggiro pericolosamente in voga. "Tutti noi riceviamo carte di credito a casa o perché è nuova o per un rinnovo. L’istituto bancario la spedisce via posta, quella carta ha lo stesso pin, se è stata rinnovata, e si attiva con home banking o con una operazione allo sportello", racconta Massimo Bruno, dirigente del Servizio di polizia postale che contrasta i crimini finanziari. In questo meccanismo riescono talvolta a inserirsi i truffatori, i quali intercettano la corrispondenza e si impossessano del numero di telefono della vittima, che poi contattano.

Il malvivente finge di essere un poliziotto della postale o un impiegato della banca dove il suo obiettivo ha il conto corrente: "La carta di credito è stata rubata", spiega il truffatore, chiedendo il pin e i dati personali per disattivarla e proteggere i soldi del malcapitato. A quel punto il gioco è fatto.

Talvolta si parte dall'invio di una carta nuova, accompagnata da un documento in cui si richiede al cliente di contattare un numero verde per attivarla: all'altro capo del telefono c'è l'autore della frode, che acquisisce tutti i dati necessari per svuotare il conto della vittima.