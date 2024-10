Maltempo, allerta rossa in Emilia-Romagna: fiumi a rischio e allagamenti, possibili evacuazioni

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono ore difficili su gran parte d'Italia per la forte ondata di maltempo che adesso interessa con vigore anche il Sud e la Sicilia. I problemi maggiori, però, sono al Nord Italia con numerosi allagamenti come quelli in Veneto tra le stazioni ferroviarie di Santa Croce del Lago (Belluno) e Conegliano (Treviso) con il passo del Fadalto bloccato e la circolazione dei treni sospesa come fa sapere Trenitalia.

Preoccupazione per il Po

La pioggia incessante degli ultimi giorni ha fatto crescere il livello del Po: a Torino, già dalla serata di ieri, è stata disposta la chiusura a veicoli e pedoni dei Murazzi a scopo cautelativo. La Protezione civile del Comune è a lavoro 24 ore su 24 per monitorare le condizioni meteo e idrogeologiche cittadine.

La situazione in Emilia-Romagna

È molto alto anche il livello del Secchia e del Reno come ha fatto sapere il Centro Meteo dell'Emilia-Romagna con il suo aggiornamento di questa mattina con le rispettive piene dei due fiumi che transitano sulle aree pianeggianti con livelli di allerta rossa. In giornata sono previste altre forti piogge sulla regione aumentando ancora la portata dei fiumi, per queste ragioni è molto importante per tutta la cittadinanza evitare di imbattersi in sottopassaggi e prestare la massima attenzione sul livello di canali e corsi d'acqua. Situazione critica a Pianoro, in provincia di Bologna, dove il sindaco ha fatto sapere che il territorio è ormai molto fragile e ci si aspettano smottamenti con la possibilità non esclusa di " eventuali evacuazioni precauzionali o preventive" .

Con la chiusura delle scuole sull'intero territorio, dalle ore 13 di oggi a Bologna, saranno chiusi i parchi cittadini e i centri sportivi a causa del maltempo: a pieno regime il Centro operativo comunale (Coc) in vista dell'allerta rossa emanata da Arpae. Nel frattempo, a Cesenatico sono state chiuse le cosiddetto "porte vinciane" all'ingresso del porto così da bloccare l'ondata di marea.

Criticità tra Romagna e Marche

Per le forti piogge che si susseguono dalle prime ore dell'alba, l'A14 Bologna-Taranto è rimastachiusa nel tratto compreso tra Marotta e Senigallia, sulle Marche settentrionali: lo ha fatto sapere Autostrade per l'Italia che poi ha diramato un'altra nota con la riapertura intorno alle 10.15. Sul posto si trova la Direzione 7° Tronco di Pescara di Autostrade per l'Italia che grazie all'aiuto della Polizia Stradale ha attivato un presidio costante delle zone interessate dall'allerta meteo così da limitare i problemi per chi si mette in viaggio. A chi è diretto a Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Marotta, è consigliato di percorrere la viabilità ordinaria e rientrare in A14 a Senigallia, percorso inverso per chi è invece diretto ad Ancona.

Il maltempo in Sicilia

In alcune zone la pioggia non si vedeva da mesi ma è arrivata con troppo vigore: criticità anche in Sicilia specialmente in provincia di Caltanissetta, tra Gela, Sommatino e Riesi per allagamenti e smottamenti come mostrano i vigili del fuoco su X che hanno documentato un costone di roccia franato in strada ma senza coinvolgere nessuna persona. Le forti piogge che dal pomeriggio di ieri hanno interessato il territorio Ennese, hanno provocato numerosi smottamenti. A Enna una frana ha interessato via Pergusa, strada che collega la parte alta della città a Enna bassa e alla frazione di Pergusa: ha ceduto un muraglione di contenimento di una delle arterie fondamentali per la viabilità della città.

L'allerta della Protezione Civile

È difficile che quasi tutte le regioni siano in allerta meteo ma è questo il bollettino della Protezione Civile per la giornata di oggi, sabato 19 ottobre: Emilia-Romagna in allerta rossa per elevato rischio idraulico in Emilia-Romagna, allerta arancione su parte di Veneto, Campania, Basilicata, Puglia e sull'intero territorio di Calabria e Sicilia.

, invece, in Friuli Venezia Giulia, Veneto, Provincia Autonoma di Bolzano, Lombardia, Piemonte,Toscana, Marche, Umbria, Abruzzo, Lazio, Molise e sui restanti settori di Campania, Basilicata e Puglia.