Bomba d'acqua su Milano, forte vento a Firenze. A Novara danni al locale di Cannavacciuolo

Nuova ondata di maltempo sulla Lombardia e sul tutto il Nord Italia, con interessamento anche di alcune regioni del centro del Paese. A Firenze si sono registrate cadute di rami e numerosi interventi dei Vigili del Fuoco, così come a Como, dove una nuova pioggia di forte intensità ha allagato per il secondo giorno consecutivo alcune strade della città. Il lungolago si è allagato nuovamente e la via per Civiglio è stata chiusa al traffico fino a domani mattina per effettuare le verifiche sullo stato dell'infrastruttura. Raffiche di vento fortissime e lampi su Milano, oltre alla pioggia battente che si è trasformata in pochi minuti in grandine

Le forti piogge su Firenze hanno fatto registrare alcuni allagamenti in alcune arterie cittadine e danneggiamenti al verde. Tra gli interventi della centrale operativa della Polizia municipale numerosi controlli ai sottopassi del Gignoro e del Loretino (senza rilevare particolari criticità) e alla viabilità soprattutto in strade in cui si sono verificati allagamenti, come in via di Ripoli, viale Fanti e via Nicolosi. Due rami sono caduti durante il nubifragio in viale Fanti sopra due autovetture parcheggiate. Rami a terra anche in zona Campo di Marte mentre in viale Duse ad un pino si è sollevata la zolla ed è stato necessario rimuoverlo con urgenza per sicurezza.

In merito alla viabilità, in Toscana si registrano criticità sulla Strada Regionale 429 al km 44+500 all'ingresso di Zambra, per molto fango che rende pericolosa la guida. È in corso un intervento di Avr, per la Città Metropolitana di Firenze, per rimuovere il fango e ripulire la strada.

Sempre sulla Sr 429 al km 46+600 restringimento di carreggiata per grande albero caduto che ostruisce metà della carreggiata. A Novara il vento ha abbattuto uno degli alberi secolari di Villa Crispi, dove ha realizzato il suo ristorante lo chef

Articolo in aggiornamento