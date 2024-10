Maltempo, frane e allagamenti in Liguria: a Milano sorvegliati Seveso e Lambro

- Articolo in aggiornamento -

Piove incessantemente già dalle prime ore dell'alba sul Nord Italia e sulla Toscana che risultano, per ora, le regioni maggiormente colpite dall'ondata di maltempo destinata a intensificarsi nelle prossime ore, con notevoli precipitazioni anche in porzioni ristrette di territorio. La Protezione Civile aveva già emenato un'allerta rossa per parte di Liguria e Lombardia dove si stanno verificando le maggiori criticità ma nelle ultime ore le piogge hanno interessato senza sosta anche il Piemonte.

La situazione in Lombardia

A Milano piove tantisssimo già dalla notte tant'é che il fiume Seveso ha aumentato la sua portata raggiungendo la soglia di attenzione intorno alle ore 10 come ha comunicato la Protezione civile del capoluogo lombardo. Problemi anche sul Lambro dove sono stati posizionati alcuni sacchi di sabbia per proteggere le abitazioni circostanti e le cabine elettriche ma sono stati rimossi anche " alcuni grossi tronchi che si erano posizionati nel Lambro contro le arcate del ponte di via Folli a Lambrate", ha fatto sapere su Facebook l'assessore alla Sicurezza, Marco Granelli. " I tronchi sono poi stati issati con delle gru e posizionati sulla strada, chiusa al traffico dalla Polizia locale" .

Intorno alle 13, l'assessore ha dato un nuovo aggiornamento spiegando che dalle 4 alle 12 su Milano e nel territorio della Brianza sono caduti circa 50 mm di pioggia ma si teme per l'ondata di piena del Seveso. " Potrebbe arrivare nelle prossime ore l'ondata di piena da nord che supera lo scolmatore e in tal caso la vasca di Milano è pronta ad accogliere l'acqua e proteggere i quartieri della città ".

La situazione in Liguria

Bersagliata da piogge, temporali e nubifragi anche la regione Liguria, con quantitativi piovosi elevatissimi: in una sola ora sono caduti 97 mm di pioggia a Campo Ligure, in provincia di Genova, e 81 mm a Rossiglione. Per la forza della pioggia si sono verificati numerosi allagamenti sulla statale 456 del Turchino e uno smottamento a Rossiglione sulla strada comunale verso la frazione di Canova. Non sono mancate alcune frane sulla viabilità locale di Masone dove gli esperti sono a lavoro facendo i rilievi del caso.

La situazione in Piemonte

Come accennato, situazione di criticità per il maltempo specialmente nella provincia di Alessandria con le piogge che hanno ingrossato i corsi d'acqua e allagato molte strade e notevoli disagi in provincia.

La situazione più critica è nella Val Lemme con il torrente Orba che ha superato il livello di guardia ma è molto alto anche il livello dello Stura alle porte della città. Decine le strade chiuse al transito tra cui la provinciale 174 della Gallaretta tra Silvano d'Orba e Castelletto d'Orba e la provinciale 185 tra Ovada e Rocca Grimalda.