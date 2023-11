Maltempo in Toscana, frane e smottamenti: chiuso tratto autostradale

Fatica a migliorare la situazione meteorologica in Toscana ancora colpita dal maltempo nelle ultime ore: nuovi disagi nella notte specialmente nell'area di Prato con l'interruzione della linea ferroviaria tra il capoluogo e Pistoia come ha fatto sapere l'unità di crisi permanente della Regione Toscana e riaperta soltanto nella tarda mattinata. Ancora problemi con i torrenti come l'Agna che ha rotto gli argini nel comune di Montale (Pistoia) dove in precedenza erano state fatte evacuare alcue abitazioni. " La prima quantificazione dei danni che facevamo nella giornata di ieri ci portava a parlare di 250-300 milioni ma " in base alle segnalazioni che ci hanno fatto i sindaci " già vedo in mezzo miliardo la cifra degli interventi che dovranno essere fatti sull'area Firenze-Prato-Pistoia, poi c'è da quantificare anche ciò che è avvenuto a Pisa e Livorno ": lo ha dichiarato il presidente della Regione Toscana, Eugenio Giani.

Criticità su strade, ferrovie e fiumi

Ancora criticità nei Comuni più colpiti dall'alluvione come Campi Bisenzio, Montemurlo, Montale e Quarrata dove sono arrivati altri mezzi per eliminare acqua e fango: le idrovore sono in piena azione e decine di volontari di associazioni regionali e nazionali sono a lavoro per far tornare la situazione alla normalità nel più breve tempo possibile. Nonostante tutto, il maltmepo ha provocato uno smottamento nell'area dello svincolo autostradale di Prato. Il governatore della Toscana, Eugenio Giani, ha fatto sapere che la superstrada Firenze-Pisa-Livorno è stata " chiusa nel tratto dell'interporto-Lavoria per rottura del vicino Tora ed esondazioni torrenti più piccoli. In corso valutazioni e interventi per riaprire la strada il prima possibile ".

Notte difficile a Qarrata (Pistoia) con una nuova rottura sul torrente Stella a Casini: sul posto si trovano uomini e mezzi del sistema regionale della Protezione Civile. Il sindaco del Comune, Gabriele Romiti, ha invitato la popolazione a " salire ai piani alti degli edifici" e " non scendere assolutamente in strada. Ci aspettiamo anche problemi per il vento forte: se potete non mettetevi in strada ".

Problemi con la corrente elettrica

Rimangono sotto stretta osservazioni tutti i fiumi della Regione: l'Arno si trova in piena a Firenze ma " dovrebbe superare il primo livello di guardia ma senza criticità " mentre il Bisenzio si trova al " primo livello di guardia in diminuzione " così come l'Ombrone. Per il Serchio " piena in corso a Lucca alla soglia del secondo livello di guardia senza criticità al momento ", sottolinea Giani. Le nuove pioggie cadute nella notte hanno fatto peggiorare la situazione laddove esistevano già criticità legate alla corrente elettrica nelle abitazioni: si sono verificati nuovi distacchi e i tecnici Enel spiegano che sono almeno 10mila le utenze disalimentate.

Frane e alberi caduti