Maltempo, in Toscana salvate 15 persone da torrenti e canali in piena

La nuova ondata di maltempo ha iniziato a picchiare duro territori resi fragili dalle piogge incessanti dei giorni scorsi: la situazione più critica questa notte si è vissuta nella provincia di Pisa con un nubifragio che ha colpito i Comuni di Riparbella, Castellina Marittima, Santa Luce, Montescudaio e Terricciola. 15 persone sono state salvate dalla tracimazione di canali e torrenti che hanno allagato strade e abitazioni: i vigili del fuoco le hanno soccorse trovandole sui tetti delle auto alcune delle quali sono state spostate dalla forza dell'acqua.

La situazione in Toscana

" A Riparbella in tre ore sono venuti giù 120 mm di pioggia, una cosa mai vista ", ha scritto sul proprio account Facebook il sindaco, Salvatore Neri. " Il Botra è esondato e ci sono persone che devono ancora essere raggiunte dai soccorsi. Il ponte a Sorbugnano è divelto. Ci sono frane anche sulla 68", ha aggiunto. Da ore stanno lavorando in maniera incessante sia le squadre dei soccorsi che i volontari, i mezzi pesanti sono a lavoro per liberare la viabilità principale. In una nota, il Comune toscano invita la popolazione a non mettersi in viaggio se non è strettamente necessario sia per il maltempo che continua a colpire la zona ma anche per frane e smottamenti che si sono verificati nelle ultime ore. La Protezione Civile regionale della Toscana ha fatto un punto della situazione siul corso dei fiumi e dei torreni ingrossati nuovamente dalle piogge continue con alcune piene già transiste alla foce come nel caso del fiume Cecina.

La situazione in Piemonte

Piogge e locali nubifragi interesserano anche il Nord-Ovest: nelle ultime ore è stato colpito anche il Piemonte, specialmente la zona di Novara con la piena del fiume Sesia che ha spazzato via una grande porione di sponda a Cascina Colombarolo. " Si invita tutta la cittadinanza a prestare la massima cautela in prossimità dell'argine del fiume Sesia, all'altezza di Cascina Colombarolo. Le recenti forti piogge e la piena del fiume hanno causato una significativa erosione dell'area. Per garantire la sicurezza di tutti, vi preghiamo di evitare di avvicinarvi alla zona interessata ". ha scritto l'amministrazione comunale sui social.

La situazione in Liguria

Una delle regioni che sarà maggiormente bersagliate dall'area di bassa

pressione è anche la Liguria dove si stanno formando temporali autorigeneranti come accaduto nei giorni scorsi: piove già da molte ore tant'é che per la giornata odierna vige un'allerta arancione per tutta la giornata di oggi.