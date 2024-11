Denunciato il presidente dell'associazione palestinese in Italia Mohammad Hannoun

Ascolta ora 00:00 00:00

La polizia di Stato di Milano ha preso provvedimenti verso due persone per la manifestazione pro-Palestina del 9 novembre scorso. Uno dei due bersagli dell'autorità è il 62enne Mohammad Hannoun, che durante il corteo ha approvato e promosso pubblicamente le condotte violente tenute dai giovani tifosi olandesi che, in occasione dell’incontro calcistico di Europa League tra Ajax e Maccabi Tel Aviv disputatosi due giorni prima ad Amsterdam, avevano aggredito fisicamente i tifosi israeliani. L'uomo è stato deferito in stato di libertà all’Autorità Giudiziaria per istigazione a delinquere

Il secondo soggetto finito del mirino degli inquirenti è un giovane cittadino egiziano residente in provincia di Milano.

L'uomo, nei confronti del quale è in corso un’istruttoria della Divisione Anticrimine per l’avvio del procedimento amministrativo volto all'irrogazione del Foglio di Via Obbligatorio con divieto di ritorno nel comune di Milano, aveva esibito pubblicamente un cartello con la foto del defunto Yahya Sinwar, ex leader dell’organizzazione terroristica Hamas, con una scritta in lingua araba.