ll sangue e le vene tagliate: marito e moglie trovati morti in casa

I corpi senza vita di un uomo bresciano di 50 anni e di una donna di origini cinesi di 45 sono stati trovati nell'abitazione di lui a Lonato del Garda, in provincia di Brescia. L'ipotesi su cui stanno lavorando i carabinieri, che hanno scoperto i cadaveri, è di omicidio suicidio. L’allarme è scattato nella serata del 2 aprile quando i carabinieri della Compagnia di Desenzano, chiamati dai vicini che hanno notato il sangue su un terrazzino, hanno scoperto i corpi di un cinquantenne e di una quarantacinquenne in un'abitazione di via Madonna della Scoperta, nel paese in provincia di Brescia. Entrambi sono stati trovati con le vene dei polsi recise. A lanciare l'allarme un parente vicino di casa che ha notato sangue sul terrazzino. Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia che sarà eseguita domattina.

Le ipotesi

Aspettando l’esito dell’autopsia, secondo le prime ipotesi investigative si tratterebbe di un omicidio-suicidio visto che entrambe le vittime avevano i polsi tagliati. E’ plausibile, così come ricostruito del medico legale intervento sul posto, che il quarantanovenne avrebbe prima infierito sul corpo della donna con un'arma da taglio per poi si sarebbe tolto la vita. Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Desenzano e della stazione di Lonato. Sul posto sono intervenuti anche i militari della Scientifica.

L'allarme

A lanciare l'allarme sono stati i parenti della donna che non vedendola da domenica si sono recati a casa del 49enne a Lonato. Sono stati loro che, dopo aver notato del sangue sulla porta finestra, hanno chiamato i carabinieri. Il pm di turno Alessio Bernardi ha disposto l'autopsia che dovrà da una parte sciogliere i dubbi sull’ora della morte, probabilmente risalente addirittura al lunedì di Pasqua, quindi indicare i contorni della dinamica che ha portato al probabile omicidio-suicidio. Gli investigatori stanno ascoltando amici e conoscenti per ricostruire gli ultimi giorni della coppia e soprattutto eventuali cause scatenanti della furia omicida.

Per adesso, però, i militari dell’Arma non escludono alcuna ipotesi e proseguono nel raccoglie prove e indizi che possanoogni dubbio sul dramma consumato a casa a Lonato del Garda.