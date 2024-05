Cesena, furia dello straniero sulla moglie: la prende a martellate poi le strappa l'orecchio a morsi

Ancora un caso di grave violenza domestica in Italia, questa volta in provincia di Cesena, dove un uomo di origine straniera è ricercato dalla polizia con l'accusa di tentato omicidio e lesioni aggravate nei confronti della moglie. L'aggressione è avvenuta lo scorso 25 aprile nella casa della coppia a San Mauro Pascoli: prima calci, pugni e schiaffi, poi le martellate in testa e i morsi. A rendere nota la storia è il Resto del Carlino, che riferisce che la donna si trova attualmente ricoverata all'ospedale Bufalini di Cesena, dove è stata sottoposta a un delicato intervento chirurgico nel reparto maxillo-facciale per le ferite all'orecchio. Per lei i medici hanno previsto trenta giorni di prognosi.

Stando a quanto riferito dai vicini, i due quarantenni da tempo si rendevano protagonisti di liti molto animate e la sera del 25 aprile tra loro ci sarebbe stata l'ennesimo alterco che, stavolta, ha rischiato di trasformarsi in tragedia. La discussione è stata più violenta del solito, i toni più alti e preoccupanti, tanto da mettere in allarme il vicinato, anche perché dalle urla il marito è passato alle botte. Schiaffi, pugni e calci contro la moglie mentre i due urlavano sempre più forte, riferiscono i testimoni che sentivano la lite. A un certo punto la situazione è ulteriormente degenerata, con l'uomo che prima ha morso l'orecchio della donna, strappandole un pezzo di padiglione auricolare, e poi l'ha colpita violentemente con un martello.

A quel punto, l'uomo ha deciso di darsi alla fuga per evitare di essere arrestato e la donna, con le residue forze, è riuscita a trascinarsi verso le case dei vicini suonando i campanelli per chiedere aiuto. I vicini non hanno perso tempo nel chiamare un'ambulanza e le forze dell'ordine, che sono arrivati in pochi minuti sul luogo della violenza, da dove però l'uomo si era già allontanato. Mentre la donna veniva accompagnata d'urgenza all'ospedale Bufalini, gli agenti iniziavano una caccia all'uomo al tappeto.

Non appena è stata in grado di parlare, ha denunciato il marito ai carabinieri e quando verrà finalmente dimessa è già stato pianificato per lei un percorso di inserimento in una struttura protetta, per allontanarla dal marito violento e dove cercare di ritrovare la serenità. Nel frattempo i carabinieri stanno setacciando la zona, cercando l'uomo nei posti in cui si sarebbe potuto rifugiare.

Per il momento è escluso che possa aver avuto il tempo di una fuga all'estero.