Mastro cioccolataio

C'è una sola cosa che a Fabio Fazio riesce meglio delle interviste. Il cioccolato.

E infatti.

Infatti è successo che ieri si è saputa la disavventura accaduta al conduttore televisivo, diventato - un po' per passione, un po' per palanche - anche imprenditore nel settore dolciario. Fazio, che nel 2022 rilevò la «Lavoratti», storica fabbrica di cioccolato di Varazze, salvandola dal fallimento, ha dovuto pagare una multa da 60mila euro perché le etichette dei suoi prodotti erano «ingannevoli», cioè dichiaravano l'uso di ingredienti Dop e Igp che però non erano contenuti nei dolci. Pistacchio verde di Bronte, sale marino di Trapani, nocciola di Giffoni, quelle cose lì, pronunciate sempre al singolare, forse perché la pluralità delle persone non se le può permettere. Comunque, alla fine: 1.200 confezioni sequestrate, 5.400 etichette di uova pasquali ritirate, multa pagata, giornali muti e caso messo a tacere. Tutto regolare.

A volte capita, anche nel giornalismo, che il prodotto non mantenga ciò che promette.

Dopo la Ferragni, un altro beccato con le mani nella cioccolata. Però, dai: non è grave.

Da quelle parti lì, una dichiarazione ingannevole è solo un po' sotto la tirata di capelli e un po' sopra il furto di profumi.

E poi, sinceramente, chissenefrega. Non pretendiamo certo un'inchiesta di Report, né tanto meno che Lucianina si metta a parlare in tv di una cosa così. Che tra l'altro - a proposito di cioccolato - fa cagarissimo.