Mattarella e Meloni a Modena dopo l’attacco: visita ai feriti travolti e accoltellati

La presidente del Consiglio, Giorgia Meloni, ha modificato il proprio viaggio istituzionale e ha annullato la visita prevista a Cipro, dove avrebbe dovuto avere un incontro bilaterale con il presidente della Repubblica cipriota, per fare rientro in Italia e recarsi a Modena insieme al Capo dello Stato, Sergio Mattarella. Lo riferiscono fonti di Palazzo Chigi.

Il presidente della Repubblica sarà infatti oggi in città dopo quanto accaduto ieri, quando il 31enne Salim El Koudri ha travolto con un’auto diversi passanti, ferendone sette, quattro dei quali in modo grave, e ha poi accoltellato un uomo che, insieme ad altri cittadini, stava cercando di bloccarlo. Secondo quanto si apprende dal Quirinale, Mattarella visiterà i feriti più gravi: prima all’ospedale di Baggiovara, a Modena, e poi a Bologna.

Il Capo dello Stato incontrerà anche il sindaco di Modena, Massimo Mezzetti, che aveva già sentito ieri sera subito dopo l’accaduto per informarsi sulle condizioni dei feriti, esprimere la propria

vicinanza alla città e ringraziare i cittadini intervenuti per fermare l’aggressore. Nel pomeriggio Mattarella farà poi rientro aper assistere alla finale degli